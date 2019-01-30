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Расписание матчей
Испания. Кубок
Барселона - Севилья
Барселона - Севилья: обзор матча 30 января 2019
Барселона
30.01.2019, среда, 23:30
Испания. Кубок, 1/4 финала
6 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Севилья
13'
Ф. Коутиньо (П)
31'
И. Ракитич
53'
Ф. Коутиньо
54'
С. Роберто
89'
Л. Суарес
90+2'
Л. Месси
67'
Г. Арана
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Севилья
ГОЛ! 6:1!
Л. Месси
Пас отдал
Ж. Альба
90'
+2
ГОЛ! 5:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Ж. Альба
89'
72'
Желтая карточка
С. Гомес
67'
ГОЛ! 4:1!
Г. Арана
Пас отдал
Э. Банега
ГОЛ! 4:0!
С. Роберто
Пас отдал
Л. Месси
54'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Л. Суарес
53'
34'
Желтая карточка
Д. Карришу
ГОЛ! 2:0!
И. Ракитич
Пас отдал
Артур
31'
30'
Желтая карточка
Р. Меса
Желтая карточка
Л. Суарес
30'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Коутиньо
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Жорди Альба
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Артур
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
16
Роке Меса
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
10
Малком
ПВ
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
20
Франко Васкес
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
3-4-2-1
24
Силлессен
3
Пике
2
Лангле
18
Альба
6
Роберто
5
Бускетс
11
Ракитич
6
Артур
11
Коутиньо
10
Месси
9
Суарес
3-1-3-2-1
12
Сориано
13
Арана
24
Кьер
21
Гомес
10
Амаду
16
Меса
11
Банега
23
Карришу
7
Сарабия
10
Промес
19
Силва
Остались в запасе
Барселона
Севилья
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
10
Малком
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
31
Томаш Вацлик
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
20
Франко Васкес
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
10
Малком
ПВ
Остались в запасе
31
Томаш Вацлик
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
20
Франко Васкес
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Барселона - Севилья
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
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