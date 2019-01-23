Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Севилья - Барселона
Севилья - Барселона: обзор матча 23 января 2019
Севилья
23.01.2019, среда, 23:30
Испания. Кубок, 1/4 финала
2 : 0
Ответный матч – 1 : 6
Завершен
Барселона
58'
П. Сарабия
76'
В. Бен-Йеддер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Севилья - Барселона
84'
Желтая карточка
Ж. Альба
ГОЛ! 2:0!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
Э. Банега
76'
Желтая карточка
С. Гомес
74'
ГОЛ! 1:0!
П. Сарабия
Пас отдал
К. Промес
58'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Артур
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
10
Малком
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
20
Франко Васкес
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
18
Жорди Альба
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
9
Луис Суарес
ЦФ
3-3-1-2-1
12
Сориано
25
Меркадо
24
Кьер
21
Гомес
18
Эскудеро
10
Амаду
16
Навас
11
Банега
10
Промес
7
Сарабия
10
Бен-Йеддер
3-5-2
24
Силлессен
27
Семеду
2
Лангле
3
Пике
6
Роберто
23
Видаль
10
Аленья
11
Ракитич
6
Артур
10
Малком
27
Боатенг
Остались в запасе
Севилья
Барселона
31
Томаш Вацлик
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
20
Франко Васкес
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
18
Жорди Альба
ЦЗ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
31
Томаш Вацлик
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
20
Франко Васкес
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
18
Жорди Альба
ЦЗ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Севилья - Барселона
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Новости команд
Все
Севилья
Барселона
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 19:20
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
Вчера, 11:43
2
Ла Лига: шансы «Барселоны» и «Вильярреала» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:04
Флик попросил «Барселону» усилить зимой две позиции
20 ноября
Колыванов оценил, сможет ли Батраков заиграть в «Барселоне» и «Баварии»
20 ноября
3
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 19:20
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
Вчера, 11:43
2
Ла Лига: шансы «Барселоны» и «Вильярреала» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:04
Флик попросил «Барселону» усилить зимой две позиции
20 ноября
Колыванов оценил, сможет ли Батраков заиграть в «Барселоне» и «Баварии»
20 ноября
3
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+