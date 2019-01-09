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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Манчестер Сити - Бертон Альбион
Манчестер Сити - Бертон Альбион: обзор матча 09 января 2019
Манчестер Сити
09.01.2019, среда, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
9 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Бертон Альбион
5'
К. Де Брюйне
30'
Г. Жезус
34'
Г. Жезус
37'
А. Зинченко
57'
Г. Жезус
62'
Ф. Фоден
65'
Г. Жезус
70'
К. Уокер
83'
Р. Марез
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Сити - Бертон Альбион
ГОЛ! 9:0!
Р. Марез
Пас отдал
Б. Силва
83'
Замена
Данило
️️️️
К. Уокер
74'
ГОЛ! 8:0!
К. Уокер
Пас отдал
Р. Марез
70'
Замена
Б. Силва
️️️️
Л. Сане
66'
ГОЛ! 7:0!
Г. Жезус
Пас отдал
Л. Сане
65'
ГОЛ! 6:0!
Ф. Фоден
Пас отдал
Г. Жезус
62'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
К. Де Брюйне
58'
ГОЛ! 5:0!
Г. Жезус
Пас отдал
Р. Марез
57'
ГОЛ! 4:0!
А. Зинченко
Пас отдал
Л. Сане
37'
ГОЛ! 3:0!
Г. Жезус
Пас отдал
Д. Сильва
34'
ГОЛ! 2:0!
Г. Жезус
30'
ГОЛ! 1:0!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Д. Сильва
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Лерой Сане
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Бертон Альбион
6
Бен Тернер
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
10
Маркус Харнесс
ПВ
27
Лиам Бойс
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
18
Фабиан Делф
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
14
Дамьен МакКрори
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
31
Уильям Миллер
ЦФ
4-1-3-2
49
Мурич
47
Зинченко
24
Гарсия
30
Отаменди
2
Уокер
20
Гюндоган
21
Сильва
11
Де Брюйне
26
Марез
9
Жезус
10
Сане
3-1-2
6
Тернер
23
Бакстон
2
Брэйфорд
10
Харнесс
7
Экинс
27
Бойс
11
Де Брюйне
47
Фоден
47
Фоден
11
Де Брюйне
2
Уокер
13
Данило
13
Данило
2
Уокер
10
Сане
20
Силва
20
Силва
10
Сане
Остались в запасе
Манчестер Сити
Бертон Альбион
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Энцо Мареска
13
Стивен Бювотер
ВР
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
14
Дамьен МакКрори
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
31
Уильям Миллер
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Остались в запасе
13
Стивен Бювотер
ВР
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
14
Дамьен МакКрори
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
31
Уильям Миллер
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Дино Маамрия
Статистика матча Манчестер Сити - Бертон Альбион
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
- : -
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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