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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бертон Альбион - Манчестер Сити
Бертон Альбион - Манчестер Сити: обзор матча 23 января 2019
Бертон Альбион
23.01.2019, среда, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
0 : 1
Первый матч – 0 : 9
Завершен
Манчестер Сити
26'
С. Агуэро
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бертон Альбион - Манчестер Сити
26'
ГОЛ! 0:1!
С. Агуэро
Пас отдал
Р. Марез
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
14
Дамьен МакКрори
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
10
Маркус Харнесс
ПВ
7
Лукас Экинс
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
31
Уильям Миллер
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
26
Джо Сбарра
ЦП
Манчестер Сити
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
2-2-1-3
5
МакФадзин
6
Тернер
14
МакКрори
23
Куинн
10
Харнесс
31
Миллер
27
Бойс
7
Экинс
3-1-3-1
49
Мурич
13
Данило
24
Гарсия
47
Зинченко
18
Делф
26
Марез
11
Де Брюйне
47
Фоден
10
Агуэро
Остались в запасе
Бертон Альбион
Манчестер Сити
13
Стивен Бювотер
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
26
Джо Сбарра
ЦП
Главный тренер
Дино Маамрия
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
13
Стивен Бювотер
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
26
Джо Сбарра
ЦП
Остались в запасе
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Бертон Альбион - Манчестер Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
- : -
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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