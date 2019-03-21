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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Бельгия - Россия
Бельгия - Россия: обзор матча 21 марта 2019
Бельгия
21.03.2019, четверг, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа I, 1 тур
3 : 1
Завершен
Россия
14'
Ю. Тилеманс
45'
Э. Азар (П)
88'
Э. Азар
16'
Д. Черышев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бельгия - Россия
90'
Вторая желтая
А. Головин
Желтая карточка
Д. Мертенс
90'
ГОЛ! 3:1!
Э. Азар
88'
Замена
Н. Шадли
️️️️
Т. Азар
84'
77'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
А. Дзюба
64'
Замена
Ф. Чалов
️️️️
Д. Черышев
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Азар
45'
26'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Д. Кузяев
24'
Травма
Д. Кузяев
18'
Желтая карточка
А. Головин
16'
ГОЛ! 1:1!
Д. Черышев
ГОЛ! 1:0!
Ю. Тилеманс
Пас отдал
Т. Кастань
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
4
Дедрик Боята
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПАЗ
16
Торган Азар
ЛВ
8
Юри Тилеманс
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
10
Эден Азар
ЛФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Россия
1
Гилерме
ВР
18
Юрий Жирков
ЛАЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
13
Федор Кудряшов
ЦЗ
17
Кирилл Набабкин
ПЗ
2
Марио Фернандес
ПЗ
6
Денис Черышев
ЛВ
23
Далер Кузяев
ЦП
14
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Александр Головин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
3
Томас Вермален
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
26
Деннис Прат
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
18
Аднан Янузай
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
17
Дивок Ориги
ЦФ
Россия
16
Андрей Лунев
ВР
1
Антон Шунин
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
24
Максим Беляев
ЦЗ
3
Владислав Игнатьев
ПЗ
7
Магомед Оздоев
ЦП
8
Юрий Газинский
ЦП
11
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
21
Федор Чалов
ЦФ
9
Федор Смолов
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Куртуа
4
Боята
5
Вертонген
2
Алдервейрелд
21
Кастань
8
Тилеманс
19
Дендокер
16
Азар
10
Азар
23
Батшуайи
14
Мертенс
4-1-2-2-1
1
Гилерме
2
Фернандес
14
Джикия
13
Кудряшов
17
Набабкин
18
Жирков
23
Кузяев
14
Ахметов
17
Головин
6
Черышев
22
Дзюба
16
Азар
22
Шадли
22
Шадли
16
Азар
23
Кузяев
21
Миранчук
21
Миранчук
23
Кузяев
6
Черышев
21
Чалов
21
Чалов
6
Черышев
22
Дзюба
9
Смолов
9
Смолов
22
Дзюба
Остались в запасе
Бельгия
Россия
12
Симон Миньоле
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
3
Томас Вермален
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
11
Янник Карраско
ЛВ
18
Аднан Янузай
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
17
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
16
Андрей Лунев
ВР
1
Антон Шунин
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
24
Максим Беляев
ЦЗ
3
Владислав Игнатьев
ПЗ
7
Магомед Оздоев
ЦП
8
Юрий Газинский
ЦП
11
Алексей Миранчук
АП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
12
Симон Миньоле
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
3
Томас Вермален
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
11
Янник Карраско
ЛВ
18
Аднан Янузай
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
17
Дивок Ориги
ЦФ
Остались в запасе
16
Андрей Лунев
ВР
1
Антон Шунин
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
24
Максим Беляев
ЦЗ
3
Владислав Игнатьев
ПЗ
7
Магомед Оздоев
ЦП
8
Юрий Газинский
ЦП
11
Алексей Миранчук
АП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Бельгия - Россия
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Король Бодуэн
Где смотреть матч:
Первый канал
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