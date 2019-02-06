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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Рейнджерс
Абердин - Рейнджерс: обзор матча 06 февраля 2019
Абердин
06.02.2019, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 4
Завершен
Рейнджерс
20'
А. Морелос
38'
А. Морелос
43'
Д. Тавернье (П)
90+4'
Д. Дефо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Абердин - Рейнджерс
90'
+4
ГОЛ! 0:4!
Д. Дефо
Пас отдал
Д. Тавернье
72'
Желтая карточка
С. Эрфилд
70'
Желтая карточка
Д. Кандеяш
57'
Красная карточка
А. Морелос
43'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Д. Тавернье
38'
ГОЛ! 0:2!
А. Морелос
Пас отдал
Р. Кент
Желтая карточка
Ш. Логан
36'
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Морелос
Пас отдал
Р. Кент
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
2
Шэйлум Логан
ЦЗ
28
Томми Хобан
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
21
Грег Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
8
Райан Джек
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Абердин
1
Томаш Черны
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
25
Стефен Глисон
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
24
Стив Мэй
ЦФ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Рейнджерс
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
25
Никола Катич
ЦЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
16
Энди Халлидэй
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
3-2-1-1
1
Льюис
2
Логан
28
Хобан
4
Консидайн
3
Лоу
4
Шинни
11
Маккей-Стивен
21
Стюарт
4-1-2-1-2
1
МакГрегор
2
Тавернье
6
Голдсон
6
Уорролл
3
Баришич
2
МакКрори
8
Джек
37
Эрфилд
77
Кент
21
Кандеяш
9
Морелос
Остались в запасе
Абердин
Рейнджерс
1
Томаш Черны
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
25
Стефен Глисон
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
24
Стив Мэй
ЦФ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
25
Никола Катич
ЦЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
16
Энди Халлидэй
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Остались в запасе
1
Томаш Черны
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
25
Стефен Глисон
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
24
Стив Мэй
ЦФ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
25
Никола Катич
ЦЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
16
Энди Халлидэй
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
Главный тренер
Данни Рель
Статистика матча Абердин - Рейнджерс
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
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