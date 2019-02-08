Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Стандард
Генк - Стандард: обзор матча 08 февраля 2019
Генк
08.02.2019, пятница, 22:30
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Стандард
67'
М. Саматта
87'
М. Саматта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Стандард
ГОЛ! 2:0!
М. Саматта
Пас отдал
Й. Меле
87'
86'
Желтая карточка
П. М'Поку
70'
Желтая карточка
М. Бокади
ГОЛ! 1:0!
М. Саматта
67'
Желтая карточка
С. Деваст
38'
28'
Желтая карточка
З. Ванхесден
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
20
Дэнни Вукович
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ЦЗ
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
10
Леандро Троссард
ЦФ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Стандард
13
Гильермо Очоа
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
12
Мервиль Бокади
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Генк
29
Нордин Жекерс
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
24
Якуб Пиотровски
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
17
Иван Фиолич
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
2
Горо
ЦЗ
33
Милош Косанович
ЦЗ
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
10
Ален Халилович
АП
3-4-2
20
Вукович
4
Айду
21
Меле
6
Деваст
8
Посуэло
17
Малиновский
8
Хейнен
28
Пайнтсил
25
Саматта
10
Троссард
2-5-1-2
13
Очоа
39
Каванда
13
Ванхесден
12
Бокади
59
Цимирот
16
Карсела-Гонсалес
34
Лайфис
18
Марин
12
Дженепо
17
Лестьенн
40
М'Поку
Остались в запасе
Генк
Стандард
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
30
Нето Боржес
ЛЗ
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
24
Якуб Пиотровски
ЦП
17
Иван Фиолич
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
13
Сенна Мянго
ЛЗ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
2
Горо
ЦЗ
33
Милош Косанович
ЦЗ
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
10
Ален Халилович
АП
Главный тренер
Венсан Эуврар
Остались в запасе
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
30
Нето Боржес
ЛЗ
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
24
Якуб Пиотровски
ЦП
17
Иван Фиолич
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
2
Горо
ЦЗ
33
Милош Косанович
ЦЗ
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
10
Ален Халилович
АП
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Венсан Эуврар
Статистика матча Генк - Стандард
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
Новости команд
Все
Генк
Стандард
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
«Локомотив» планирует покупку 30-летнего капитана «Стандарда»
2023.01.18 11:57
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+