Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Остенде - Сент-Труйден
Остенде - Сент-Труйден: обзор матча 26 декабря 2018
Остенде
26.12.2018, среда, 16:30
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Сент-Труйден
33'
Л. Де Бок
4'
Д. Ботака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Остенде - Сент-Труйден
90'
+1
Желтая карточка
Р. Безус
Желтая карточка
К. Вандендрище
59'
58'
Желтая карточка
В. Эндо
ГОЛ! 1:1!
Л. Де Бок
Пас отдал
К. Вандендрище
33'
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ботака
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остенде
40
Фабрис Ондоа
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
26
Кевин Вандендрище
ЦП
43
Сандер Копман
ЦП
55
Фернандо Канесин
ЦП
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Сент-Труйден
22
Кенни Степпе
ВР
90
Роман Безус
ЦП
24
Стевен Де Петтер
ЦП
18
Даичи Камада
АП
17
Джордан Ботака
ЦФ
Главный тренер
Йонас Де Рок
Остенде
28
Вилльям Дютуа
ВР
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
Сент-Труйден
28
Люка Пирар
ВР
3
Ватару Эндо
ОП
23
Саша Котыш
ЦП
3-3
40
Ондоа
28
Де Бок
4
Фас
6
Ломбертс
26
Вандендрище
43
Копман
55
Канесин
2-1-1
22
Степпе
90
Безус
24
Де Петтер
18
Камада
17
Ботака
Остались в запасе
Остенде
Сент-Труйден
28
Вилльям Дютуа
ВР
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
3
Ватару Эндо
ОП
28
Люка Пирар
ВР
23
Саша Котыш
ЦП
Главный тренер
Йонас Де Рок
Остались в запасе
28
Вилльям Дютуа
ВР
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
Остались в запасе
3
Ватару Эндо
ОП
28
Люка Пирар
ВР
23
Саша Котыш
ЦП
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Главный тренер
Йонас Де Рок
Статистика матча Остенде - Сент-Труйден
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Альбертпаркстадион
Новости команд
Все
Остенде
Сент-Труйден
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Омония» – «Сент-Труйден»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
«Сент-Труйден» – «Омония»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
19 августа
Японский вратарь отказался переходить в «Манчестер Юнайтед»
2023.08.08 15:17
1
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ
2019.12.28 00:15
1
Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»
2019.11.27 21:12
Sport24: Ломбертс близок к завершению карьеры
2019.11.27 13:29
1
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Омония» – «Сент-Труйден»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
«Сент-Труйден» – «Омония»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
19 августа
Японский вратарь отказался переходить в «Манчестер Юнайтед»
2023.08.08 15:17
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+