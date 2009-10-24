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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Динамо К
Днепр - Динамо К: обзор матча 24 октября 2009
Днепр
24.10.2009, суббота, 19:00
Чемпионат Украины, 11 тур
0 : 2
Завершен
Динамо К
72'
Т. Гиоане
87'
А. Милевский (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Динамо К
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Милевский
Желтая карточка
Е. Хачериди
Желтая карточка
А. Милевский
Замена
А. Кравец
️️️️
О. Гусев
ГОЛ! 0:1!
Т. Гиоане
Пас отдал
О. Гусев
Замена
А. Белик
️️️️
Д. Лепа
Замена
Т. Гиоане
️️️️
Т. Михалик
Желтая карточка
Алсидес
Желтая карточка
Т. Михалик
Замена
А. Милевский
️️️️
М. Нинкович
Желтая карточка
Р. Ротань
Желтая карточка
А. Русол
Замена
Алсидес
️️️️
Е. Селезнев
Желтая карточка
Я. Лаштувка
Красная карточка
П. Пашаев
Замена
Д. Лепа
️️️️
С. Назаренко
Травма
С. Назаренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
16
Андрей Русол
ЦЗ
18
Осмар Феррейра
ЛП
29
Руслан Ротань
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Динамо К
31
Станислав Богуш
ВР
10
Жерсон Маграо
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
36
Милош Нинкович
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Днепр
12
Евгений Боровик
ВР
21
Алсидес
ПЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
9
Алексей Белик
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
0
Тибериу Гиоане
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
0
Артем Милевский
ЦФ
4-4-2
27
Лаштувка
29
Денисов
14
Чеберячко
16
Русол
20
Пашаев
18
Феррейра
9
Назаренко
25
Калиниченко
29
Ротань
8
Гоменюк
11
Селезнев
4-4-1-1
31
Богуш
17
Михалик
44
Алмейда
34
Хачериди
10
Маграо
20
Гусев
26
Еременко
36
Нинкович
5
Вукоевич
7
Ярмоленко
7
Шевченко
11
Селезнев
21
Алсидес
21
Алсидес
11
Селезнев
Лепа
9
Белик
9
Белик
Лепа
9
Назаренко
11
Лепа
11
Лепа
9
Назаренко
17
Михалик
0
Гиоане
0
Гиоане
17
Михалик
20
Гусев
11
Кравец
11
Кравец
20
Гусев
36
Нинкович
0
Милевский
0
Милевский
36
Нинкович
Остались в запасе
Днепр
Динамо К
12
Евгений Боровик
ВР
28
Евгений Шахов
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
23
Александр Рыбка
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
19
Денис Гармаш
АП
Главный тренер
Валерий Газзаев
Остались в запасе
12
Евгений Боровик
ВР
28
Евгений Шахов
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
19
Денис Гармаш
АП
Главный тренер
Владимир Бессонов
Главный тренер
Валерий Газзаев
Статистика матча Днепр - Динамо К
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Помощники судьи:
Бицкако Игорь
Войтюк Александр
Стадион:
Днепр-Арена
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