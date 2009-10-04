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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Динамо К
Арсенал - Динамо К: обзор матча 04 октября 2009
Арсенал
04.10.2009, воскресенье, 16:00
Чемпионат Украины, 9 тур
0 : 1
Завершен
Динамо К
38'
А. Шевченко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Динамо К
Желтая карточка
С. Симоненко
Замена
В. Мандзюк
️️️️
М. Нинкович
Замена
Жиль
️️️️
Р. Гусев
Замена
Юссуф
️️️️
Т. Гиоане
Желтая карточка
Е. Хачериди
Желтая карточка
Т. Гиоане
Замена
О. Гусев
️️️️
А. Кравец
ГОЛ! 0:1!
А. Шевченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
0
Сергей Литовченко
ЦЗ
16
Евгений Евсеев
ЦЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
35
Александр Грицай
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
8
Ролан Гусев
ПП
9
Андрей Воробей
ЦФ
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
3
Бетао
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
0
Тибериу Гиоане
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
0
Тарас Ильницкий
ЦЗ
88
Валерий Заваров
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
0
Жиль
ЦФ
Динамо К
31
Станислав Богуш
ВР
90
Кирилл Петров
ЦЗ
24
Юссуф
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
ПП
10
Роман Зозуля
ЦФ
3-2-3-2
1
Рева
48
Данилов
0
Литовченко
16
Евсеев
44
Симоненко
38
Ещенко
35
Грицай
4
Хомин
8
Гусев
7
Мазилу
9
Воробей
4-3-1-2
1
Шовковский
17
Михалик
34
Хачериди
44
Алмейда
3
Бетао
36
Нинкович
26
Еременко
0
Гиоане
7
Ярмоленко
11
Кравец
7
Шевченко
8
Гусев
0
Жиль
0
Жиль
8
Гусев
0
Гиоане
24
Юссуф
24
Юссуф
0
Гиоане
36
Нинкович
5
Мандзюк
5
Мандзюк
36
Нинкович
11
Кравец
20
Гусев
20
Гусев
11
Кравец
Остались в запасе
Арсенал
Динамо К
0
Тарас Ильницкий
ЦЗ
88
Валерий Заваров
ЦП
23
Сергей Погорелый
ВР
11
Артем Старгородский
ЦП
31
Станислав Богуш
ВР
90
Кирилл Петров
ЦЗ
19
Денис Гармаш
АП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Остались в запасе
0
Тарас Ильницкий
ЦЗ
88
Валерий Заваров
ЦП
23
Сергей Погорелый
ВР
11
Артем Старгородский
ЦП
Остались в запасе
31
Станислав Богуш
ВР
90
Кирилл Петров
ЦЗ
19
Денис Гармаш
АП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Статистика матча Арсенал - Динамо К
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Олег Деревинский
(Киев)
Помощники судьи:
Шамыч Александр
Якименко Александр
Стадион:
Колос
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