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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Металлург
Мариуполь - Металлург: обзор матча 02 августа 2009
Мариуполь
02.08.2009, воскресенье, 19:30
Чемпионат Украины, 3 тур
2 : 1
Завершен
Металлург
49'
А. Касьян
55'
Н. Кашевский
21'
Я. Тигорев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Металлург
Замена
А. Западня
️️️️
С. Лима
+1
Замена
П. Кирильчик
️️️️
К. Ярошенко
Желтая карточка
И. Тищенко
Замена
И. Бугаев
️️️️
А. Каськов
Замена
С. Лима
️️️️
А. Касьян
Замена
К. Пьюнграе
️️️️
Е. Писоцкий
Замена
С. Силюк
️️️️
В. Аржанов
ГОЛ! 2:1!
Н. Кашевский
ГОЛ! 1:1!
А. Касьян
ГОЛ! 0:1!
Я. Тигорев
10'
Желтая карточка
М. Калонас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Всеволод Романенко
ВР
24
Игорь Чучман
ЦЗ
3
Станислав Микицей
ЦЗ
3
Мантас Самусевас
ЦЗ
4
Вадим Мельник
ЦЗ
6
Николай Кашевский
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Илья Близнюк
Металлург
22
Дмитрий Безотосный
ВР
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
28
Ян Тигорев
ОП
17
Владимир Аржанов
ЦП
10
Миндаугас Калонас
ЦП
42
Евгений Писоцкий
ПП
30
Артур Каськов
ЛФ
Главный тренер
Олег Лутков
Мариуполь
12
Олег Остапенко
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
18
Руслан Петрович
ЦЗ
6
Павел Кирильчик
ЦЗ
0
Андрей Григорик
ЦП
21
Дмитрий Скоблов
ЦП
0
Северино Лима
ЦФ
Металлург
35
Максим Коваль
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
15
Ким Пьюнграе
ЦП
19
Василий Карауш
ЦП
5
Сергей Силюк
ЦП
10
Игорь Бугаев
ЦФ
3-2-3-1
1
Романенко
3
Самусевас
4
Мельник
6
Кашевский
3
Микицей
14
Савин
99
Ярошенко
19
Тищенко
27
Пуканыч
19
Касьян
3-3-3-1
22
Безотосный
4
Тейку
15
Вернидуб
14
Полевой
19
Невмывака
28
Тигорев
16
Мицейка
42
Писоцкий
10
Калонас
17
Аржанов
30
Каськов
19
Касьян
0
Лима
0
Лима
19
Касьян
Лима
14
Западня
14
Западня
Лима
99
Ярошенко
6
Кирильчик
6
Кирильчик
99
Ярошенко
42
Писоцкий
15
Пьюнграе
15
Пьюнграе
42
Писоцкий
17
Аржанов
5
Силюк
5
Силюк
17
Аржанов
30
Каськов
10
Бугаев
10
Бугаев
30
Каськов
Остались в запасе
Мариуполь
Металлург
0
Андрей Григорик
ЦП
21
Дмитрий Скоблов
ЦП
18
Руслан Петрович
ЦЗ
12
Олег Остапенко
ВР
Главный тренер
Илья Близнюк
19
Василий Карауш
ЦП
35
Максим Коваль
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
Главный тренер
Олег Лутков
Остались в запасе
0
Андрей Григорик
ЦП
21
Дмитрий Скоблов
ЦП
18
Руслан Петрович
ЦЗ
12
Олег Остапенко
ВР
Остались в запасе
19
Василий Карауш
ЦП
35
Максим Коваль
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
Главный тренер
Илья Близнюк
Главный тренер
Олег Лутков
Статистика матча Мариуполь - Металлург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Стадион:
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