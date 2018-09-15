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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Остенде - Серкль Брюгге
Остенде - Серкль Брюгге: обзор матча 15 сентября 2018
Остенде
15.09.2018, суббота, 21:00
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Серкль Брюгге
88'
К. Вандендрище
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Остенде - Серкль Брюгге
Желтая карточка
Б. Капон
90'
+2
Желтая карточка
К. Вандендрище
90'
ГОЛ! 1:0!
К. Вандендрище
Пас отдал
А. Бьелица
88'
87'
Желтая карточка
Л. Палун
73'
Желтая карточка
Ж. Таравель
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остенде
40
Фабрис Ондоа
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
55
Фернандо Канесин
ЦП
26
Кевин Вандендрище
ЦП
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Серкль Брюгге
1
Пауль Нарди
ВР
4
Жереми Таравель
ЦЗ
23
Ллойд Палун
ЦЗ
30
Ксавье Мерсье
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
9
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Джимми де Вульф
Остенде
28
Вилльям Дютуа
ВР
16
Александар Бьелица
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
Серкль Брюгге
55
Наомити Уэда
ЦЗ
6
Серж Гакпе
ЦФ
4-2
40
Ондоа
28
Де Бок
27
Капон
5
Томашевич
4
Фас
55
Канесин
26
Вандендрище
2-2-1
1
Нарди
4
Таравель
23
Палун
30
Мерсье
11
Лусамба
9
Бруно
Остались в запасе
Остенде
Серкль Брюгге
28
Вилльям Дютуа
ВР
16
Александар Бьелица
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
55
Наомити Уэда
ЦЗ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Джимми де Вульф
Остались в запасе
28
Вилльям Дютуа
ВР
16
Александар Бьелица
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
Остались в запасе
55
Наомити Уэда
ЦЗ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Главный тренер
Джимми де Вульф
Статистика матча Остенде - Серкль Брюгге
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
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