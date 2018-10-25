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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Стандард - Краснодар
Стандард - Краснодар: обзор матча 25 октября 2018
Стандард
25.10.2018, четверг, 22:00
Лига Европы, группа J, 3 тур
2 : 1
Завершен
Краснодар
47'
Р. Эмон
90+3'
К. Лайфис
39'
Ари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Краснодар
90'
+5
Желтая карточка
Ю. Газинский
ГОЛ! 2:1!
К. Лайфис
Пас отдал
Р. Марин
90'
+3
Замена
С. Бастьен
️️️️
Р. Эмон
84'
80'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
Вандерсон
Замена
М. Лестьенн
️️️️
К. Фай
78'
77'
Замена
К. Куэва
️️️️
М. Перейра
76'
Замена
И. Игнатьев
️️️️
Ари
Желтая карточка
К. Лайфис
50'
ГОЛ! 1:1!
Р. Эмон
47'
Замена
М. Дженепо
️️️️
Х. Агбо Уче
46'
39'
ГОЛ! 0:1!
Ари
Пас отдал
С. Петров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
13
Гильермо Очоа
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
39
Ари
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Олег Фоменко
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
33
Милош Косанович
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
70
Орланду Са
ЦФ
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
99
Кристиан Куэва
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
4-5-1
13
Очоа
39
Каванда
19
Фай
15
Поконьоли
27
Люиндама
4
Уче
59
Цимирот
34
Лайфис
16
Карсела-Гонсалес
18
Марин
9
Эмон
4-1-2-1-2
88
Синицын
98
Петров
14
Мартынович
25
Спайич
2
Рамирес
77
Каборе
18
Газинский
10
Перейра
7
Классон
94
Вандерсон
39
Ари
9
Эмон
22
Бастьен
22
Бастьен
9
Эмон
4
Уче
12
Дженепо
12
Дженепо
4
Уче
19
Фай
17
Лестьенн
17
Лестьенн
19
Фай
10
Перейра
99
Куэва
99
Куэва
10
Перейра
39
Ари
18
Игнатьев
18
Игнатьев
39
Ари
94
Вандерсон
93
Сулейманов
93
Сулейманов
94
Вандерсон
Остались в запасе
Стандард
Краснодар
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
33
Милош Косанович
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
70
Орланду Са
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
39
Матвей Сафонов
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
Главный тренер
Олег Фоменко
Остались в запасе
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
33
Милош Косанович
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
70
Орланду Са
ЦФ
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Главный тренер
Олег Фоменко
Статистика матча Стандард - Краснодар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Морис Дюфрасне
Где смотреть матч:
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