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Лига Европы 2026/2027
Акхисар Беледиеспор - Краснодар
Акхисар Беледиеспор - Краснодар: обзор матча 20 сентября 2018
Акхисар Беледиеспор
20.09.2018, четверг, 19:55
Лига Европы, группа J, 1 тур
0 : 1
Завершен
Краснодар
26'
В. Классон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акхисар Беледиеспор - Краснодар
82'
Желтая карточка
А. Мартынович
37'
Желтая карточка
Ш. Каборе
26'
ГОЛ! 0:1!
В. Классон
Пас отдал
Ш. Каборе
Желтая карточка
Е. Селезнев
11'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акхисар Беледиеспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
77
Сержиньо
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
89
Кадир Келеш
ЦП
20
Абдул Сиссоко
ЦП
10
Жозуэ
АП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
39
Ари
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Акхисар Беледиеспор
25
Милан Лукач
ВР
24
Дэни Нунке
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
18
Айкют Джевикер
ЦП
5
Билал Киса
ЦП
8
Эрай Атасевен
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
Краснодар
16
Денис Адамов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
10
Маурисио Перейра
ЦП
99
Кристиан Куэва
ЦП
4-4-1-1
99
Озтюрк
77
Вурал
22
Юмлу
88
Османпаша
8
Врсаевич
77
Сержиньо
89
Келеш
20
Сиссоко
17
Регаттен
10
Жозуэ
11
Селезнев
4-1-2-1-2
33
Крицюк
89
Стоцкий
25
Спайич
14
Мартынович
2
Рамирес
77
Каборе
10
Мамаев
18
Газинский
7
Классон
94
Вандерсон
39
Ари
Остались в запасе
Акхисар Беледиеспор
Краснодар
45
Элвис Ману
ЛВ
25
Милан Лукач
ВР
24
Дэни Нунке
ЦЗ
18
Айкют Джевикер
ЦП
5
Билал Киса
ЦП
8
Эрай Атасевен
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
16
Денис Адамов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
10
Маурисио Перейра
ЦП
99
Кристиан Куэва
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
45
Элвис Ману
ЛВ
25
Милан Лукач
ВР
24
Дэни Нунке
ЦЗ
18
Айкют Джевикер
ЦП
5
Билал Киса
ЦП
8
Эрай Атасевен
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
10
Маурисио Перейра
ЦП
99
Кристиан Куэва
ЦП
Главный тренер
Чихат Арслан
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Акхисар Беледиеспор - Краснодар
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Стадион:
Акхисар Беледие
Где смотреть матч:
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Акхисар Беледиеспор
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