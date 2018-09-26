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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Балтика - Локомотив
Балтика - Локомотив: обзор матча 26 сентября 2018
Балтика
26.09.2018, среда, 21:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
2 : 3
Завершен
Локомотив
28'
А. Касаев
64'
Р. Магаль
35'
А. Миранчук
87'
Эдер
105+1'
А. Миранчук
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Балтика - Локомотив
Желтая карточка
А. Шаваев
120'
Замена
В. Крючков
️️️️
С. Таказов
113'
Замена
О. Дмитриев
️️️️
А. Шешуков
107'
106'
Замена
Б. Хеведес
️️️️
М. Лысов
105'
+1
ГОЛ! 2:3!
А. Миранчук
Желтая карточка
А. Буйволов
104'
101'
Желтая карточка
А. Миранчук
Замена
К. Погребняк
️️️️
В. Дядюн
100'
Желтая карточка
В. Дядюн
90'
+3
87'
ГОЛ! 2:2!
Эдер
Пас отдал
Т. Михалик
Замена
В. Каленкович
️️️️
А. Касаев
85'
73'
Замена
Эдер
️️️️
Р. Жемалетдинов
67'
Замена
В. Игнатьев
️️️️
Б. Ротенберг
ГОЛ! 2:1!
Р. Магаль
Пас отдал
Е. Помазан
64'
46'
Замена
Д. Баринов
️️️️
Д. Тарасов
Желтая карточка
А. Шешуков
42'
35'
ГОЛ! 1:1!
А. Миранчук
Пас отдал
Ф. Смолов
ГОЛ! 1:0!
А. Касаев
Пас отдал
В. Дядюн
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Помазан
ВР
30
Сослан Таказов
ЛАЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПАЗ
11
Алан Касаев
ЛВ
7
Александр Шешуков
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Максим Григорьев
ПВ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Балтика
22
Илья Лантратов
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
34
Олег Дмитриев
АП
7
Павле Радунович
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
24
Эдер
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Помазан
25
Буйволов
15
Плиев
28
Магаль
30
Таказов
7
Шешуков
44
Тишкин
8
Шаваев
11
Касаев
10
Григорьев
17
Дядюн
4-2-3-1
1
Коченков
28
Ротенберг
17
Михалик
4
Кверквелия
84
Лысов
20
Крыховяк
23
Тарасов
21
Миранчук
59
Миранчук
10
Жемалетдинов
90
Смолов
7
Шешуков
34
Дмитриев
34
Дмитриев
7
Шешуков
30
Таказов
55
Крючков
55
Крючков
30
Таказов
11
Касаев
93
Каленкович
93
Каленкович
11
Касаев
17
Дядюн
9
Погребняк
9
Погребняк
17
Дядюн
84
Лысов
5
Хеведес
5
Хеведес
84
Лысов
28
Ротенберг
20
Игнатьев
20
Игнатьев
28
Ротенберг
23
Тарасов
6
Баринов
6
Баринов
23
Тарасов
10
Жемалетдинов
24
Эдер
24
Эдер
10
Жемалетдинов
Остались в запасе
Балтика
Локомотив
7
Павле Радунович
ЦФ
22
Илья Лантратов
ВР
Главный тренер
Игорь Ледяхов
8
Алексей Миронов
ЦП
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
7
Павле Радунович
ЦФ
22
Илья Лантратов
ВР
Остались в запасе
8
Алексей Миронов
ЦП
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Балтика - Локомотив
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Стадион:
Ростех Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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