Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Мордовия - Волга
Мордовия - Волга: обзор матча 01 июля 2009
Мордовия
01.07.2009, среда, 18:00
Россия. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Волга
38'
В. Верушкин
44'
Д. Сысуев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Волга
Замена
К. Подкорытов
️️️️
П. Дорохин
Замена
А. Середа
️️️️
А. Васильев
Замена
Н. Иньяц
️️️️
Й. Пройич
Желтая карточка
В. Борисов
Замена
С. Савочкин
️️️️
В. Борисов
Замена
С. Осадчук
️️️️
О. Трифонов
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Сысуев
ГОЛ! 1:0!
В. Верушкин
Желтая карточка
Д. Айдов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Андрей Рыжиков
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
31
Вячеслав Верушкин
ЦЗ
2
Вячеслав Лыскин
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
(К)
ЦЗ
66
Александр Дутов
ОП
6
Александр Васильев
ЦП
21
Павел Дорохин
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
7
Виктор Борисов
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Волга
12
Андрей Кондратюк
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
0
Йосип Пройич
ЦЗ
32
Олег Трифонов
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
9
Евгений Малахов
ЦП
0
Никола Митрович
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
40
Максим Аристархов
(К)
ЦФ
Мордовия
39
Евгений Фролов
ВР
0
Сергей Савочкин
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
57
Константин Подкорытов
ЦП
11
Иван Лужников
ЦФ
20
Антон Середа
ЦФ
Волга
22
Андрей Силютин
ЦП
4
Сергей Осадчук
ЦП
0
Ненад Иньяц
ЦФ
3-1-3-2
1
Рыжиков
31
Верушкин
2
Лыскин
3
Мулдаров
66
Дутов
6
Васильев
21
Дорохин
40
Кулешов
7
Борисов
8
Сысуев
4-3-1-1
12
Кондратюк
0
Пройич
32
Трифонов
55
Тараканов
4
Айдов
9
Малахов
0
Митрович
58
Рашевский
17
Турсунов
40
Аристархов
21
Дорохин
57
Подкорытов
57
Подкорытов
21
Дорохин
6
Васильев
20
Середа
20
Середа
6
Васильев
7
Борисов
0
Савочкин
0
Савочкин
7
Борисов
Малахов
22
Силютин
22
Силютин
Малахов
0
Пройич
0
Иньяц
0
Иньяц
0
Пройич
32
Трифонов
4
Осадчук
4
Осадчук
32
Трифонов
Остались в запасе
Мордовия
Волга
11
Иван Лужников
ЦФ
39
Евгений Фролов
ВР
44
Максим Тишкин
ПЗ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
11
Иван Лужников
ЦФ
39
Евгений Фролов
ВР
44
Максим Тишкин
ПЗ
Остались в запасе
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Мордовия - Волга
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Стадион:
Светотехника (снесен)
Посещаемость:
6500 из 14000 зрителей (46%)
Новости команд
Все
Мордовия
Волга
Бывший защитник «Волги» назвал причину изменений в судьбе Сапогова
2023.12.20 08:30
Медиаклуб ведет переговоры с Сапоговым
2023.11.22 12:44
«Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА
2023.11.21 20:20
2
Экс-игрок «Волги» задержан за похищение человека, разбой и вымогательство
2023.09.28 17:33
Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
«Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА
2023.11.21 20:20
2
Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
В «Торпедо» может перейти экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек
2022.08.26 21:09
Директор «Мордовии»: «Как только чемпиона мира прошел, интерес к футболу закончился»
2021.03.01 14:57
5
Экс-игроку «Мордовии» Мухаметшину грозит до шести лет за создание сети незаконных казино
2021.02.23 14:05
3
Бывший защитник «Волги» назвал причину изменений в судьбе Сапогова
2023.12.20 08:30
Медиаклуб ведет переговоры с Сапоговым
2023.11.22 12:44
Экс-игрок «Волги» задержан за похищение человека, разбой и вымогательство
2023.09.28 17:33
Умер экс-форвард «Волги» Шелтон. Ему было 35 лет
2021.01.23 09:35
4
Сычев: «Полтора года тянулись долги «Волги»
2017.07.28 10:17
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+