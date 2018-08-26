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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Реал Солт-Лейк
Колорадо - Реал Солт-Лейк: обзор матча 26 августа 2018
Колорадо
26.08.2018, воскресенье, 04:00
США. МЛС, Общий этап
0 : 6
Завершен
Реал Солт-Лейк
6'
Ж. Плата
69'
Ж. Плата
86'
А. Русняк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колорадо - Реал Солт-Лейк
86'
ГОЛ! 0:3!
А. Русняк
69'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Плата
6'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Плата
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
1
Тим Ховард
ВР
15
Томми Смит
ЦЗ
21
Эдгар Кастильо
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
17
Диллон Серна
ЦП
Главный тренер
Робин Фрейзер
Реал Солт-Лейк
18
Ник Римандо
ВР
15
Жустен Глад
ЦЗ
8
Санни
ЦП
5
Кайл Беккерман
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
8
Жоао Плата
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Колорадо
18
Зак МакМат
ВР
10
Джайлз Барнс
ЦП
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
Реал Солт-Лейк
3
Адам Хэнли
ЦЗ
3-2
1
Ховард
15
Смит
21
Кастильо
3
Акоста
19
Прайс
17
Серна
1-3-1
18
Римандо
15
Глад
8
Санни
5
Беккерман
11
Русняк
8
Плата
Остались в запасе
Колорадо
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
10
Джайлз Барнс
ЦП
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
3
Адам Хэнли
ЦЗ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
18
Зак МакМат
ВР
10
Джайлз Барнс
ЦП
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
Остались в запасе
3
Адам Хэнли
ЦЗ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Колорадо - Реал Солт-Лейк
1
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
- : -
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
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