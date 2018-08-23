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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Дюделанж - ЧФР Клуж
Дюделанж - ЧФР Клуж: обзор матча 23 августа 2018
Дюделанж
23.08.2018, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
2 : 0
Ответный матч – 3 : 2
Завершен
ЧФР Клуж
67'
Д. Тюрпель
80'
Д. Синани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дюделанж - ЧФР Клуж
80'
Желтая карточка
О. Хобан
ГОЛ! 2:0!
Д. Синани
80'
ГОЛ! 1:0!
Д. Тюрпель
67'
Начало матча
Статистика матча Дюделанж - ЧФР Клуж
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Прогрес
2 : 4
23.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дюделанж
1 : 1
17.05.2026
УНА Штрассен
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Унион Тетус Петанж
3 : 0
10.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Дюделанж
1 : 2
03.05.2026
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Свифт
0 : 3
26.04.2026
Дюделанж
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
Стадион:
Йос Носбаум
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