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Материалы

Рома - Кьево

16.09.2018, Воскресенье, 13:30 мск Рим, стадион Олимпико Трансляция: Матч! Футбол 2 Италия. Серия А, 4 тур Рома - Кьево
Италия. Серия А (2017/2018)
35 тур
28 апреля, суббота 19:00 Рома 4:1 Кьево
16 тур
10 декабря, воскресенье 14:30 Кьево 0:0 Рома
Италия. Серия А (2016/2017)
37 тур
20 мая, суббота 19:00 Кьево 3:5 Рома
18 тур
22 декабря, четверг 22:45 Рома 3:1 Кьево
Италия. Серия А (2015/2016)
37 тур
8 мая, воскресенье 13:30 Рома 3:0 Кьево
18 тур
6 января, среда 17:00 Кьево 3:3 Рома
Италия. Серия А (2014/2015)
26 тур
8 марта, воскресенье 17:00 Кьево 0:0 Рома
7 тур
18 октября, суббота 20:00 Рома 3:0 Кьево
Италия. Серия А (2013/2014)
29 тур
22 марта, суббота 23:45 Кьево 0:2 Рома
10 тур
31 октября, четверг 23:45 Рома 1:0 Кьево
Италия. Серия А (2012/2013)
36 тур
7 мая, вторник 22:45 Рома 0:1 Кьево
17 тур
16 декабря, воскресенье 18:00 Кьево 1:0 Рома
Италия. Серия А (2011/2012)
36 тур
1 мая, вторник 20:00 Кьево 0:0 Рома
17 тур
8 января, воскресенье 18:00 Рома 2:0 Кьево
Италия. Серия А (2010/2011)
34 тур
23 апреля, суббота 14:30 Рома 1:0 Кьево
15 тур
4 декабря, суббота 20:00 Кьево 2:2 Рома
Италия. Серия А (2009/2010)
38 тур
16 мая, воскресенье 17:00 Кьево 0:2 Рома
19 тур
9 января, суббота 20:00 Рома 1:0 Кьево
Италия. Серия А (2008/2009)
34 тур
3 мая, воскресенье 17:00 Рома 0:0 Кьево
15 тур
6 декабря, суббота 20:00 Кьево 0:1 Рома
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 28 6 4 70:30 +40 90
2. Наполи 38 24 7 7 74:36 +38 79
3. Аталанта 38 20 9 9 77:46 +31 69
4. Интер 38 20 9 9 57:33 +24 69
5. Милан 38 19 11 8 55:36 +19 68
6. Рома 38 18 12 8 66:48 +18 66
7. Торино 38 16 15 7 52:37 +15 63
8. Лацио 38 17 8 13 56:46 +10 59
9. Сампдория 38 15 8 15 60:51 +9 53
10. Болонья 38 11 11 16 48:56 -8 44
11. Сассуоло 38 9 16 13 53:60 -7 43
12. Удинезе 38 11 10 17 39:53 -14 43
13. СПАЛ 38 11 9 18 44:56 -12 42
14. Фиорентина 38 8 17 13 47:45 +2 41
15. Кальяри 38 10 11 17 36:54 -18 41
16. Парма 38 10 11 17 41:61 -20 41
17. Дженоа 38 8 14 16 39:57 -18 38
18. Эмполи 38 10 8 20 51:70 -19 38
19. Фрозиноне 38 5 10 23 29:69 -40 25
20. Кьево * 38 2 14 22 25:75 -50 17
* - Кьево: снято 3
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