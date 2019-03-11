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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Оренбург (мол)
Краснодар (мол) - Оренбург (мол): обзор матча 11 марта 2019
Краснодар (мол)
11.03.2019, понедельник, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 19 тур
2 : 1
Завершен
Оренбург (мол)
Матч
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Статистика матча Краснодар (мол) - Оренбург (мол)
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0
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0
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
1 : 2
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Оренбург (мол)
0 : 1
08.11.2024
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Строгино (мол)
3 : 1
01.11.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 1
25.10.2024
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Мастер-Сатурн
1 : 3
18.10.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Оренбург (мол)
2 : 0
04.10.2024
Балтика (мол)
Информация о матче
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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Краснодар (мол)
Оренбург (мол)
Вратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
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26 апреля
19
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
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Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
Транспортный коллапс в России затронул футбол
2025.05.07 23:17
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23 августа
1
«Краснодар» и «Динамо Мх» заподозрили в договорняке
26 апреля
19
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
Транспортный коллапс в России затронул футбол
2025.05.07 23:17
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Молодежное первенство. «Оренбург» и «Краснодар» голов не забили
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2018.08.12 13:25
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2017.05.20 16:05
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