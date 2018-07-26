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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сутьеска - Алашкерт
Сутьеска - Алашкерт: обзор матча 26 июля 2018
Сутьеска
26.07.2018, четверг, 21:00
Лига Европы, 2 раунд
0 : 1
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Алашкерт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сутьеска - Алашкерт
89'
Желтая карточка
Г. Дагбашян
63'
Желтая карточка
А. Едигарян
Начало матча
Статистика матча Сутьеска - Алашкерт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
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Черногория. Первая Лига, 17 тур
Дечич
- : -
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Черногория. Первая Лига, 16 тур
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0 : 0
20.11.2026
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08.11.2026
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29.10.2026
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31.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Ширак
0 : 1
24.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Алашкерт
5 : 1
16.10.2026
Сюник
Армения. Премьер-лига, 9 тур
Арарат-Армения
1 : 1
10.10.2026
Алашкерт
Информация о матче
Стадион:
Алашкерт
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