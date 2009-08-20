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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Салют
Cибирь - Салют: обзор матча 20 августа 2009
Cибирь
20.08.2009, четверг, 16:00
Россия. Первый дивизион, 26 тур
4 : 0
Завершен
Салют
22'
А. Медведев
42'
Е. Зиновьев
63'
А. Медведев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Салют
Замена
️️️️
Г. Близнюк
Замена
️️️️
Е. Зиновьев
Желтая карточка
А. Отюцкий
Замена
️️️️
Е. Шипицин
Замена
️️️️
А. Васильев
Замена
️️️️
М. Шевченко
Замена
️️️️
А. Бажев
ГОЛ! 3:0!
А. Медведев
Замена
️️️️
М. Савенас
Желтая карточка
В. Коробкин
Замена
️️️️
А. Антонников
ГОЛ! 2:0!
Е. Зиновьев
ГОЛ! 1:0!
А. Медведев
Желтая карточка
Д. Молош
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Cибирь
1
Сергей Чепчугов
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
2
Николай Самойлов
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
77
Мантас Савенас
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
13
Алексей Медведев
ЦФ
10
Геннадий Близнюк
ЦФ
Салют
31
Александр Беленов
ВР
4
Андрей Отюцкий
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
7
Максим Шевченко
ЦП
10
Алексей Антонников
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
3-5-2
1
Чепчугов
2
Самойлов
4
Выходил
3
Молош
8
Васильев
77
Савенас
8
Макаренко
9
Шуленин
52
Зиновьев
10
Близнюк
13
Медведев
3-5-1-1
31
Беленов
13
Марков
4
Отюцкий
25
Жирный
10
Антонников
25
Шипицин
21
Коробкин
5
Кушов
9
Лешонок
7
Шевченко
9
Бажев
Остались в запасе
Cибирь
Салют
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Cибирь - Салют
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Куница
(Краснодар)
Стадион:
Спартак
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