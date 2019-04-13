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Саутгемптон - Вулверхэмптон
Саутгемптон - Вулверхэмптон: обзор матча 13 апреля 2019
Саутгемптон
13.04.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
3 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
2'
Н. Редмонд
30'
Н. Редмонд
71'
Ш. Лонг
28'
В. Боли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Вулверхэмптон
74'
Желтая карточка
Р. Сайсс
ГОЛ! 3:1!
Ш. Лонг
Пас отдал
М. Йошида
71'
Желтая карточка
Р. Бертранд
67'
45'
+2
Желтая карточка
Р. Хименес
40'
Желтая карточка
Ж. Моутинью
ГОЛ! 2:1!
Н. Редмонд
Пас отдал
Д. Ингс
30'
28'
ГОЛ! 1:1!
В. Боли
Пас отдал
Ж. Моутинью
ГОЛ! 1:0!
Н. Редмонд
Пас отдал
Д. Симс
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Элдер Кошта
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Ганн
5
Беднарек
4
Йошида
23
Вестергор
5
Бертранд
7
Валери
30
Уорд-Проус
23
Хейбьерг
27
Редмонд
11
Симс
28
Ингс
3-3-2-1-1
1
Патрисиу
15
Коди
30
Боли
2
Доэрти
29
Сайсс
21
Невеш
17
Кастро
18
Дендокер
8
Моутинью
20
Жота
9
Хименес
Остались в запасе
Саутгемптон
Вулверхэмптон
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Элдер Кошта
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Элдер Кошта
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Саутгемптон - Вулверхэмптон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
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