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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Cибирь
Луч - Cибирь: обзор матча 12 августа 2009
Луч
12.08.2009, среда, 12:00
Россия. Первый дивизион, 23 тур
1 : 0
Завершен
Cибирь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Cибирь
Замена
️️️️
Д. Кудряшов
+2
Замена
️️️️
А. Васильев
Замена
️️️️
Д. Молош
Замена
️️️️
К. Орлов
Замена
️️️️
Ю. Мамаев
Желтая карточка
А. Дегтярев
Замена
️️️️
А. Михеев
Желтая карточка
Д. Дедечко
Замена
️️️️
М. Савенас
Замена
️️️️
А. Тихоновецкий
Желтая карточка
Д. Бухряков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Луч
70
Александр Котляров
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
2
Артем Михеев
ЦП
9
Владимир Михалев
ЦП
28
Юрий Мамаев
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
Cибирь
1
Сергей Чепчугов
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
18
Кирилл Орлов
ЦЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
77
Мантас Савенас
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
4-5-1
70
Котляров
7
Данцев
24
Казанцев
5
Кристич
2
Колесников
9
Михалев
28
Мамаев
69
Дедечко
13
Кудряшов
2
Михеев
10
Тихоновецкий
4-5-1
1
Чепчугов
18
Орлов
17
Бухряков
4
Выходил
3
Молош
52
Зиновьев
77
Савенас
8
Макаренко
9
Шуленин
8
Васильев
11
Дегтярев
Остались в запасе
Луч
Cибирь
Статистика матча Луч - Cибирь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Стадион:
Динамо
Новости команд
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Луч
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