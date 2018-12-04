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Уотфорд - Манчестер Сити
Уотфорд - Манчестер Сити: обзор матча 04 декабря 2018
Уотфорд
04.12.2018, вторник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Сити
85'
А. Дукуре
40'
Л. Сане
51'
Р. Марез
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Манчестер Сити
90'
Желтая карточка
Эдерсон
89'
Замена
Э. Ляпорт
️️️️
Г. Жезус
ГОЛ! 1:2!
А. Дукуре
85'
83'
Замена
Н. Отаменди
️️️️
В. Компани
Замена
А. Грэй
️️️️
И. Саксесс
75'
73'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Д. Сильва
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
Н. Чалоба
63'
Замена
Д. Кина
️️️️
У. Хьюз
52'
51'
ГОЛ! 0:2!
Р. Марез
Пас отдал
Г. Жезус
40'
ГОЛ! 0:1!
Л. Сане
Пас отдал
Р. Марез
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
14
Трой Дини
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
21
Давид Сильва
АП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
4-1-2-1-2
12
Фостер
25
Холебас
20
Кэткарт
27
Кабаселе
17
Фемения
15
Чалоба
19
Хьюз
6
Дукуре
37
Перейра
90
Саксесс
14
Дини
3-2-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
6
Стоунз
4
Компани
5
Фернандиньо
18
Делф
10
Сане
20
Силва
21
Сильва
9
Жезус
26
Марез
19
Хьюз
8
Кина
8
Кина
19
Хьюз
15
Чалоба
10
Деулофеу
10
Деулофеу
15
Чалоба
90
Саксесс
45
Грэй
45
Грэй
90
Саксесс
9
Жезус
14
Ляпорт
14
Ляпорт
9
Жезус
4
Компани
30
Отаменди
30
Отаменди
4
Компани
21
Сильва
20
Гюндоган
20
Гюндоган
21
Сильва
Остались в запасе
Уотфорд
Манчестер Сити
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
Главный тренер
Хави Грасия
47
Фил Фоден
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
13
Данило
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
13
Данило
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Уотфорд - Манчестер Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1
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