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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Арсенал
Ростов - Арсенал: обзор матча 10 марта 2019
Ростов
10.03.2019, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Арсенал
Желтая карточка
И. Новосельцев
90'
+2
89'
Замена
К. Берхамов
️️️️
И. Горбатенко
Желтая карточка
Р. Еременко
83'
77'
Замена
А. Хагуш
️️️️
С. Ткачев
Замена
Б. Зайнутдинов
️️️️
Б. Сигурдарсон
77'
Замена
А. Ионов
️️️️
А. Зуев
75'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
И. Попов
67'
66'
Желтая карточка
З. Бакаев
46'
Замена
Э. Кангва
️️️️
О. Ожегович
Желтая карточка
Б. Сигурдарсон
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
15
Данил Глебов
ОП
92
Артем Щадин
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
50
Егор Шамов
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
88
Даниил Лесовой
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
3-3-2-1-1
30
Песьяков
32
Мевля
6
Сигурдссон
99
Новосельцев
23
Чернов
8
Гацкан
18
Паршивлюк
71
Попов
26
Еременко
17
Зуев
16
Сигурдарсон
4-3-2-1
36
Левашов
9
Комбаров
6
Беляев
88
Григалава
27
Альварес
11
Ткачев
6
Кадири
70
Костадинов
23
Горбатенко
77
Бакаев
9
Ожегович
16
Сигурдарсон
19
Зайнутдинов
19
Зайнутдинов
16
Сигурдарсон
17
Зуев
11
Ионов
11
Ионов
17
Зуев
71
Попов
14
Шомуродов
14
Шомуродов
71
Попов
11
Ткачев
14
Хагуш
14
Хагуш
11
Ткачев
9
Ожегович
10
Кангва
10
Кангва
9
Ожегович
23
Горбатенко
7
Берхамов
7
Берхамов
23
Горбатенко
Остались в запасе
Ростов
Арсенал
17
Матиас Норманн
ОП
31
Илья Абаев
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
92
Артем Щадин
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
25
Артур Нигматуллин
ВР
50
Егор Шамов
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
11
Максим Володько
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
17
Матиас Норманн
ОП
31
Илья Абаев
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
92
Артем Щадин
АП
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
50
Егор Шамов
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
11
Максим Володько
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Ростов - Арсенал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
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