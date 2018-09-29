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Вулверхэмптон - Саутгемптон
Вулверхэмптон - Саутгемптон: обзор матча 29 сентября 2018
Вулверхэмптон
29.09.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Саутгемптон
79'
И. Кавалейру
87'
Х. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Саутгемптон
ГОЛ! 2:0!
Х. Кастро
Пас отдал
М. Доэрти
87'
ГОЛ! 1:0!
И. Кавалейру
Пас отдал
Р. Хименес
79'
Желтая карточка
А. Траоре
74'
Желтая карточка
Х. Кастро
57'
Желтая карточка
Д. Жота
51'
50'
Желтая карточка
Р. Бертранд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
27
Натан Редмонд
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
24
Адама Траоре
ПВ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Патрисиу
2
Доэрти
30
Боли
6
Беннетт
17
Кастро
21
Невеш
15
Коди
8
Моутинью
20
Жота
9
Хименес
11
Кошта
4-1-2-1-2
29
МакКарти
21
Соареш
23
Вестергор
29
Худт
5
Бертранд
99
Лемина
27
Редмонд
23
Хейбьерг
10
Эльюнусси
28
Ингс
32
Остин
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Саутгемптон
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
24
Адама Траоре
ПВ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
1
Ангус Ганн
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
24
Адама Траоре
ПВ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Вулверхэмптон - Саутгемптон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
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