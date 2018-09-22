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Кардифф - Манчестер Сити
Кардифф - Манчестер Сити: обзор матча 22 сентября 2018
Кардифф
22.09.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 5
Завершен
Манчестер Сити
32'
С. Агуэро
35'
Б. Силва
44'
И. Гюндоган
67'
Р. Марез
89'
Р. Марез
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Манчестер Сити
89'
ГОЛ! 0:5!
Р. Марез
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Д. Хойлетт
75'
74'
Замена
Д. Стоунз
️️️️
Фернандиньо
69'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
И. Гюндоган
67'
ГОЛ! 0:4!
Р. Марез
Пас отдал
И. Гюндоган
Замена
К. Зохоре
️️️️
Д. Уорд
63'
61'
Желтая карточка
Фернандиньо
61'
Замена
Р. Марез
️️️️
С. Агуэро
Замена
Д. Ричардс
️️️️
Л. Пелтье
51'
Желтая карточка
Д. Роллс
45'
+1
44'
ГОЛ! 0:3!
И. Гюндоган
Пас отдал
Р. Стерлинг
35'
ГОЛ! 0:2!
Б. Силва
Пас отдал
Л. Сане
32'
ГОЛ! 0:1!
С. Агуэро
Пас отдал
Б. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
14
Бобби Рид
АП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Кардифф
28
Брайн Мерфи
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
23
Джош Мерфи
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
21
Давид Сильва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
4-4-1-1
13
Этеридж
23
Моррисон
5
Экюэль-Манга
21
Пелтье
8
Каннингэм
6
Камараса
32
Роллс
30
Хойлетт
31
Артер
14
Рид
25
Уорд
3-3-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
14
Ляпорт
30
Отаменди
20
Гюндоган
5
Фернандиньо
18
Делф
10
Сане
20
Силва
19
Стерлинг
10
Агуэро
21
Пелтье
6
Ричардс
6
Ричардс
21
Пелтье
30
Хойлетт
23
Мерфи
23
Мерфи
30
Хойлетт
25
Уорд
7
Зохоре
7
Зохоре
25
Уорд
20
Гюндоган
47
Фоден
47
Фоден
20
Гюндоган
5
Фернандиньо
6
Стоунз
6
Стоунз
5
Фернандиньо
10
Агуэро
26
Марез
26
Марез
10
Агуэро
Остались в запасе
Кардифф
Манчестер Сити
28
Брайн Мерфи
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
Главный тренер
Нил Уорнок
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
21
Давид Сильва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
21
Давид Сильва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Кардифф - Манчестер Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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