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Судьи
Главный судья:
Грэм Скотт (Оксфордшир)
Материалы

Арсенал - Вест Хэм

25.08.2018, Суббота, 17:00 мск Лондон, стадион Эмирейтс Трансляция: Матч! Футбол 1 Англия. Премьер-лига, 3 тур Арсенал - Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
35 тур
22 апреля, воскресенье 15:30 Арсенал 4:1 Вест Хэм
17 тур
13 декабря, среда 23:00 Вест Хэм 0:0 Арсенал
Англия. Кубок Лиги (2017/2018)
1/4 финала
19 декабря, вторник 22:45 Арсенал 1:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
31 тур
5 апреля, среда 21:45 Арсенал 3:0 Вест Хэм
14 тур
3 декабря, суббота 20:30 Вест Хэм 1:5 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
33 тур
9 апреля, суббота 14:45 Вест Хэм 3:3 Арсенал
1 тур
9 августа, воскресенье 15:30 Арсенал 0:2 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
29 тур
14 марта, суббота 18:00 Арсенал 3:0 Вест Хэм
19 тур
28 декабря, воскресенье 18:00 Вест Хэм 1:2 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
34 тур
15 апреля, вторник 22:45 Арсенал 3:1 Вест Хэм
18 тур
26 декабря, четверг 19:00 Вест Хэм 1:3 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
19 тур
23 января, среда 23:45 Арсенал 5:1 Вест Хэм
7 тур
6 октября, суббота 20:30 Вест Хэм 1:3 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
23 тур
15 января, суббота 20:30 Вест Хэм 0:3 Арсенал
10 тур
30 октября, суббота 18:00 Арсенал 1:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
31 тур
20 марта, суббота 20:30 Арсенал 2:0 Вест Хэм
10 тур
25 октября, воскресенье 19:15 Вест Хэм 2:2 Арсенал
Англия. Кубок (2009/2010)
1/32 финала
3 января, воскресенье 19:15 Вест Хэм 1:2 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
24 тур
31 января, суббота 18:00 Арсенал 0:0 Вест Хэм
9 тур
26 октября, воскресенье 19:00 Вест Хэм 0:2 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
21 тур
1 января, вторник 18:00 Арсенал 2:0 Вест Хэм
8 тур
29 сентября, суббота 18:00 Вест Хэм 0:1 Арсенал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 32 2 4 95:23 +72 98
2. Ливерпуль 38 30 7 1 89:22 +67 97
3. Челси 38 21 9 8 63:39 +24 72
4. Тоттенхэм 38 23 2 13 67:39 +28 71
5. Арсенал 38 21 7 10 73:51 +22 70
6. Манчестер Юн 38 19 9 10 65:54 +11 66
7. Вулверхэмптон 38 16 9 13 47:46 +1 57
8. Эвертон 38 15 9 14 54:46 +8 54
9. Лестер 38 15 7 16 51:48 +3 52
10. Вест Хэм 38 15 7 16 52:55 -3 52
11. Уотфорд 38 14 8 16 52:59 -7 50
12. Кристал Пэлас 38 14 7 17 51:53 -2 49
13. Ньюкасл 38 12 9 17 42:48 -6 45
14. Борнмут 38 13 6 19 56:70 -14 45
15. Бернли 38 11 7 20 45:68 -23 40
16. Саутгемптон 38 9 12 17 45:65 -20 39
17. Брайтон 38 9 9 20 35:60 -25 36
18. Кардифф 38 10 4 24 34:69 -35 34
19. Фулхэм 38 7 5 26 34:81 -47 26
20. Хаддерсфилд 38 3 7 28 22:76 -54 16
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