Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Тамбов
СКА-Хабаровск - Тамбов: обзор матча 12 августа 2018
СКА-Хабаровск
12.08.2018, воскресенье, 11:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
1 : 2
Завершен
Тамбов
53'
Д. Кабутов
27'
В. Чуперка
58'
Х. Аппаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Тамбов
90'
+1
Замена
Х. Мамтов
️️️️
Х. Аппаев
83'
Замена
С. Шевчук
️️️️
А. Килин
Желтая карточка
О. Алейник
80'
Вторая желтая
М. Ненахов
80'
Замена
А. Радченко
️️️️
К. Базелюк
78'
Желтая карточка
В. Федотов
76'
75'
Замена
О. Чернышов
️️️️
А. Мурнин
62'
Желтая карточка
А. Рыбин
58'
ГОЛ! 1:2!
Х. Аппаев
Замена
В. Федотов
️️️️
В. Никифоров
55'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кабутов
53'
Желтая карточка
М. Ненахов
50'
Замена
Е. Кабаев
️️️️
А. Черевко
46'
Замена
О. Алейник
️️️️
П. Карасев
46'
44'
Желтая карточка
В. Чуперка
Желтая карточка
А. Черевко
42'
27'
ГОЛ! 0:1!
В. Чуперка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
54
Егор Генералов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
69
Денис Дедечко
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Передня
Тамбов
1
Денис Вавилин
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
27
Андрей Мурнин
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
15
Андрей Часовских
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
СКА-Хабаровск
23
Артем Леонов
ВР
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
34
Олег Алейник
ЛП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
4
Кирилл Бирюков
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
27
Александр Радченко
ЦФ
99
Евгений Кабаев
ЦФ
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
22
Бенито
ЛВ
66
Александр Дутов
ОП
70
Сергей Шевчук
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
3-3-1-1-2
54
Генералов
70
Кабутов
22
Хомуха
3
Зайцев
10
Никифоров
18
Карасев
24
Ненахов
69
Дедечко
60
Казанков
26
Черевко
10
Базелюк
4-1-2-1-2
1
Вавилин
22
Рыбин
29
Мищенко
29
Горбатюк
55
Шляков
18
Кашчелан
27
Мурнин
92
Чуперка
18
Килин
14
Аппаев
15
Часовских
18
Карасев
34
Алейник
34
Алейник
18
Карасев
10
Никифоров
19
Федотов
19
Федотов
10
Никифоров
10
Базелюк
27
Радченко
27
Радченко
10
Базелюк
26
Черевко
99
Кабаев
99
Кабаев
26
Черевко
18
Килин
70
Шевчук
70
Шевчук
18
Килин
27
Мурнин
7
Чернышов
7
Чернышов
27
Мурнин
14
Аппаев
9
Мамтов
9
Мамтов
14
Аппаев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Тамбов
33
Ираклий Квеквескири
ОП
4
Кирилл Бирюков
ЦП
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
23
Артем Леонов
ВР
8
Артем Самсонов
ЦП
Главный тренер
Сергей Передня
22
Бенито
ЛВ
81
Олег Смирнов
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
66
Александр Дутов
ОП
Остались в запасе
33
Ираклий Квеквескири
ОП
4
Кирилл Бирюков
ЦП
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
23
Артем Леонов
ВР
8
Артем Самсонов
ЦП
Остались в запасе
22
Бенито
ЛВ
81
Олег Смирнов
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
66
Александр Дутов
ОП
Главный тренер
Сергей Передня
Статистика матча СКА-Хабаровск - Тамбов
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Стадион:
им. В.И. Ленина
Новости команд
Все
СКА-Хабаровск
Тамбов
Первая лига: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ротора» на победу в матче 18-го тура
Вчера, 09:32
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ротора» на победу в матче 18-го тура
Вчера, 09:32
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бывшему гендиректору «Тамбова» вынесли приговор за хищение у клуба более 700 тысяч рублей
2024.10.25 11:32
3
Экс-вратарь «Тамбова» Чагров: «Мечтаю играть в Германии или Англии»
2022.08.25 20:49
В Тамбове появился новый профессиональный клуб. Команда заявится в ФНЛ-2
2022.06.09 01:18
3
Чичерин: «Тамбов» должен мне около 6 миллионов рублей. Но эти деньги я никогда не увижу»
2022.05.31 22:52
1
«Факел» вошeл в состав членов РФС, «Тамбов» исключен
2022.05.28 11:53
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+