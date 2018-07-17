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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Армавир
СКА-Хабаровск - Армавир: обзор матча 17 июля 2018
СКА-Хабаровск
17.07.2018, вторник, 12:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
3 : 0
Завершен
Армавир
17'
К. Базелюк
35'
К. Базелюк
50'
М. Ненахов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Армавир
Замена
А. Радченко
️️️️
Д. Кабутов
87'
Желтая карточка
Д. Кабутов
84'
76'
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
Э. Лусикян
Замена
К. Бирюков
️️️️
М. Казанков
75'
Замена
Л. Секульски
️️️️
К. Базелюк
68'
66'
Замена
С. Веркашанский
️️️️
С. Синявский
Замена
П. Карасев
️️️️
О. Алейник
63'
61'
Замена
А. Соловьёв
️️️️
З. Макоев
57'
Замена
А. Гурфов
️️️️
Э. Суханов
ГОЛ! 3:0!
М. Ненахов
50'
37'
Желтая карточка
В. Романенко
ГОЛ! 2:0!
К. Базелюк
35'
Желтая карточка
М. Ненахов
31'
ГОЛ! 1:0!
К. Базелюк
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
54
Егор Генералов
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
8
Артем Самсонов
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Передня
Армавир
13
Максим Матюша
ВР
88
Залим Макоев
ЦЗ
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
11
Эдуард Лусикян
ЦП
90
Олег Поляков
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
77
Владимир Романенко
ПВ
93
Семен Синявский
ЦФ
СКА-Хабаровск
23
Артем Леонов
ВР
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
4
Кирилл Бирюков
ЦП
96
Александр Максименко
ЦФ
22
Лукаш Секульски
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Армавир
25
Константин Руденок
ВР
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
9
Сергей Веркашанский
ЦП
6
Артем Соболь
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
3-1-3-1-2
54
Генералов
70
Кабутов
22
Хомуха
24
Ненахов
33
Квеквескири
34
Алейник
69
Дедечко
8
Самсонов
60
Казанков
26
Черевко
10
Базелюк
3-1-3-2-1
13
Матюша
88
Макоев
3
Гаджибеков
7
Соблиров
18
Суханов
11
Лусикян
90
Поляков
44
Клопков
77
Романенко
7
Каюмов
93
Синявский
60
Казанков
4
Бирюков
4
Бирюков
60
Казанков
34
Алейник
18
Карасев
18
Карасев
34
Алейник
10
Базелюк
22
Секульски
22
Секульски
10
Базелюк
70
Кабутов
27
Радченко
27
Радченко
70
Кабутов
93
Синявский
9
Веркашанский
9
Веркашанский
93
Синявский
88
Макоев
54
Соловьёв
54
Соловьёв
88
Макоев
11
Лусикян
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
11
Лусикян
18
Суханов
36
Гурфов
36
Гурфов
18
Суханов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Армавир
96
Александр Максименко
ЦФ
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
23
Артем Леонов
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
Главный тренер
Сергей Передня
6
Артем Соболь
ЦП
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
25
Константин Руденок
ВР
Остались в запасе
96
Александр Максименко
ЦФ
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
23
Артем Леонов
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
Остались в запасе
6
Артем Соболь
ЦП
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
25
Константин Руденок
ВР
Главный тренер
Сергей Передня
Статистика матча СКА-Хабаровск - Армавир
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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