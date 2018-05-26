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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Нью-Йорк Сити
Динамо Хьюстон - Нью-Йорк Сити: обзор матча 26 мая 2018
Динамо Хьюстон
26.05.2018, суббота, 03:55
США. МЛС, Общий этап
3 : 1
Завершен
Нью-Йорк Сити
69'
Т. Мартинес
6'
Д. Вилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Хьюстон - Нью-Йорк Сити
ГОЛ! 1:1!
Т. Мартинес
Пас отдал
О. Гарсия
69'
36'
Желтая карточка
Д. Вилья
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Вилья
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
31
Джо Уиллис
ВР
13
Адольфо Машадо
ЦЗ
27
Оскар Гарсия
ЦЗ
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
29
Эрик Александер
ЦП
10
Томас Мартинес
ЦП
19
Мауро Манотас
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
3
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
15
Эбенезер Офори
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Динамо Хьюстон
18
Крис Сейтц
ВР
Нью-Йорк Сити
41
Брэд Стувер
ВР
18
Исмаэль Тажури
ЦП
15
Томас МакНамара
ЦП
2-3-1
31
Уиллис
13
Машадо
27
Гарсия
7
Бисли
29
Александер
10
Мартинес
19
Манотас
2-4-2
1
Джонсон
22
Матаррита
3
Тиннерхольм
10
Моралес
21
Эррера
4
Ринг
15
Офори
7
Вилья
14
Бергет
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Нью-Йорк Сити
18
Крис Сейтц
ВР
Главный тренер
Бен Ольсен
41
Брэд Стувер
ВР
18
Исмаэль Тажури
ЦП
15
Томас МакНамара
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
Остались в запасе
18
Крис Сейтц
ВР
Остались в запасе
41
Брэд Стувер
ВР
18
Исмаэль Тажури
ЦП
15
Томас МакНамара
ЦП
Главный тренер
Бен Ольсен
Главный тренер
Ник Кашинг
Статистика матча Динамо Хьюстон - Нью-Йорк Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
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