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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Остенде
Эйпен - Остенде: обзор матча 12 мая 2018
Эйпен
12.05.2018, суббота, 21:00
Бельгия. Плей-офф, 9 тур
0 : 4
Завершен
Остенде
53'
Н. Мусона
88'
З. Гано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйпен - Остенде
88'
ГОЛ! 0:2!
З. Гано
Пас отдал
К. Вандендрище
85'
Желтая карточка
Ф. Канесин
61'
Желтая карточка
К. Вандендрище
53'
ГОЛ! 0:1!
Н. Мусона
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
22
Сиб Блондель
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
5
Диаванду Дианье
ЦЗ
28
Эрик Оканси
ЦФ
9
Флориан Распентино
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остенде
27
Брехт Капон
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
26
Кевин Вандендрище
ЦП
55
Фернандо Канесин
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Эйпен
4
Жордан Лотье
ЦЗ
25
Джордж Ямабо
ЦП
Остенде
28
Вилльям Дютуа
ВР
17
Джозеф Акпала
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
3-2
22
Блондель
14
Пейберне
5
Дианье
9
Распентино
28
Оканси
2-2-1
27
Капон
16
Милич
26
Вандендрище
55
Канесин
17
Мусона
Остались в запасе
Эйпен
Остенде
4
Жордан Лотье
ЦЗ
25
Джордж Ямабо
ЦП
Главный тренер
Жорди Аули
28
Вилльям Дютуа
ВР
17
Джозеф Акпала
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Остались в запасе
4
Жордан Лотье
ЦЗ
25
Джордж Ямабо
ЦП
Остались в запасе
28
Вилльям Дютуа
ВР
17
Джозеф Акпала
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Эйпен - Остенде
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
Кервегстадион
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Эйпен
Остенде
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2024.06.18 18:08
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2024.06.18 16:50
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