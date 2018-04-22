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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Колорадо
Реал Солт-Лейк - Колорадо: обзор матча 22 апреля 2018
Реал Солт-Лейк
22.04.2018, воскресенье, 04:00
США. МЛС, Общий этап
3 : 0
Завершен
Колорадо
82'
Ж. Плата (П)
90+2'
А. Русняк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Солт-Лейк - Колорадо
ГОЛ! 2:0!
А. Русняк
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Плата
82'
81'
Желтая карточка
Т. Смит
77'
Желтая карточка
Я. Боли
32'
Желтая карточка
Д. Баджи
20'
Красная карточка
Т. Ховард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Ник Римандо
ВР
15
Жустен Глад
ЦЗ
5
Кайл Беккерман
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
8
Жоао Плата
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Колорадо
1
Тим Ховард
ВР
21
Эдгар Кастильо
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
44
Аксель Сьеберг
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
14
Доминик Баджи
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Реал Солт-Лейк
3
Адам Хэнли
ЦЗ
8
Санни
ЦП
Колорадо
18
Зак МакМат
ВР
17
Диллон Серна
ЦП
22
Майк Азира
ЦП
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
10
Янник Боли
ЦФ
1-2-1
18
Римандо
15
Глад
5
Беккерман
11
Русняк
8
Плата
3-1-1
1
Ховард
21
Кастильо
15
Смит
44
Сьеберг
19
Прайс
14
Баджи
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Колорадо
3
Адам Хэнли
ЦЗ
8
Санни
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
18
Зак МакМат
ВР
17
Диллон Серна
ЦП
22
Майк Азира
ЦП
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
10
Янник Боли
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
3
Адам Хэнли
ЦЗ
8
Санни
ЦП
Остались в запасе
18
Зак МакМат
ВР
17
Диллон Серна
ЦП
22
Майк Азира
ЦП
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
10
Янник Боли
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Колорадо
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
- : -
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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