Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Остенде
Гент - Остенде: обзор матча 03 марта 2018
Гент
03.03.2018, суббота, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
2 : 3
Завершен
Остенде
39'
З. Гано (П)
72'
Д. Акпала
90+6'
Д. Акпала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Остенде
90'
+6
ГОЛ! 0:3!
Д. Акпала
90'
+2
Желтая карточка
А. Бьелица
90'
+2
Вторая желтая
К. Вандендрище
72'
ГОЛ! 0:2!
Д. Акпала
Пас отдал
З. Гано
Желтая карточка
Н. Асаре
63'
60'
Желтая карточка
А. Милич
52'
Желтая карточка
К. Вандендрище
43'
Желтая карточка
Н. Ломбертс
39'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
З. Гано
24'
Желтая карточка
Ф. Канесин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
91
Ловре Калинич
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
10
Георгий Чакветадзе
ЦП
21
Нана Асаре
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Остенде
28
Вилльям Дютуа
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
16
Александар Бьелица
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
26
Кевин Вандендрище
ЦП
55
Фернандо Канесин
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
17
Джозеф Акпала
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Гент
20
Янник Толен
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
19
Брехт Деягер
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
Остенде
29
Матиас Боссар
ЦЗ
2-3-1-3
91
Калинич
2
Жиго
25
Фоке
10
Чакветадзе
21
Асаре
4
Верстате
90
Калу
14
Кубо
9
Яремчук
14
Силла
3-2-2-2
28
Дютуа
27
Капон
16
Бьелица
16
Милич
6
Ломбертс
5
Томашевич
26
Вандендрище
55
Канесин
17
Акпала
9
Гано
Остались в запасе
Гент
Остенде
27
Мозес Саймон
ЛВ
28
Тибо де Смет
ЛЗ
20
Янник Толен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
19
Брехт Деягер
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
Главный тренер
Рик Де Мил
29
Матиас Боссар
ЦЗ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Остались в запасе
27
Мозес Саймон
ЛВ
28
Тибо де Смет
ЛЗ
20
Янник Толен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
19
Брехт Деягер
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
Остались в запасе
29
Матиас Боссар
ЦЗ
Главный тренер
Рик Де Мил
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Гент - Остенде
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
Новости команд
Все
Гент
Остенде
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ
2019.12.28 00:15
1
Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»
2019.11.27 21:12
Sport24: Ломбертс близок к завершению карьеры
2019.11.27 13:29
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+