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Материалы

Кадис - Севилья

03.01.2018, Среда, 23:00 мск Кадис, стадион Нуэво Мирандилья Испания. Кубок, 1/8 финала , первый матч Кадис - Севилья
Испания. Сегунда (2017/2018)
9 тур
11 октября, среда 23:00 Севилья 0:0 Кадис
Испания. Сегунда (2016/2017)
40 тур
27 мая, суббота 19:00 Севилья 3:3 Кадис
19 тур
18 декабря, воскресенье 22:00 Кадис 4:1 Севилья
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