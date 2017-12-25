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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Османлыспор - Акхисар Беледиеспор
Османлыспор - Акхисар Беледиеспор: обзор матча 25 декабря 2017
Османлыспор
25.12.2017, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 17 тур
3 : 2
Завершен
Акхисар Беледиеспор
27'
М. Чагыран (П)
49'
А. Умар
68'
А. Умар
36'
С. Айдогду
60'
С. Айдогду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Османлыспор - Акхисар Беледиеспор
Желтая карточка
Т. Пинту
88'
ГОЛ! 3:2!
А. Умар
68'
60'
ГОЛ! 2:2!
С. Айдогду
ГОЛ! 2:1!
А. Умар
49'
36'
ГОЛ! 1:1!
С. Айдогду
Пас отдал
О. Адин
27'
Желтая карточка
М. Юмлу
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Чагыран
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Османлыспор
99
Жидрунас Карчемарскас
ВР
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
61
Нуман Джурукшу
ЦЗ
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
12
Рахим Лаваль
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
30
Амину Умар
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Акхисар Беледиеспор
25
Милан Лукач
ВР
29
Олкан Адин
ЦЗ
15
Орхан Ташделен
ЦЗ
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Османлыспор
25
Хакан Арикан
ВР
25
Бранислав Ниняй
ЦЗ
22
Луис Карлос
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Акхисар Беледиеспор
88
Иоан Хора
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
89
Кадир Келеш
ЦП
3-3-2
99
Карчемарскас
8
Пинту
61
Джурукшу
8
Врсаевич
17
Регаттен
6
Чагыран
12
Лаваль
30
Умар
15
Дукара
3-2-1
25
Лукач
29
Адин
15
Ташделен
22
Юмлу
7
Барбоза
8
Айдогду
11
Айик
Остались в запасе
Османлыспор
Акхисар Беледиеспор
25
Хакан Арикан
ВР
25
Бранислав Ниняй
ЦЗ
22
Луис Карлос
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
88
Иоан Хора
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
89
Кадир Келеш
ЦП
Главный тренер
Чихат Арслан
Остались в запасе
25
Хакан Арикан
ВР
25
Бранислав Ниняй
ЦЗ
22
Луис Карлос
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Остались в запасе
88
Иоан Хора
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
89
Кадир Келеш
ЦП
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Главный тренер
Чихат Арслан
Статистика матча Османлыспор - Акхисар Беледиеспор
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Османлыспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 1
18.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Османлыспор
2 : 3
13.05.2018
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Аланьяспор
1 : 1
05.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Османлыспор
1 : 4
29.04.2018
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 30 тур
Генчлербирлиги
0 : 3
21.04.2018
Османлыспор
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Информация о матче
Стадион:
Акхисар Беледие
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Акхисар Беледиеспор
Суперкубок Турции. «Галатасарай» минимально победил «Акхисар Беледиеспор»
2019.08.08 06:37
Бывший форвард «Кубани» Селезнев стал игроком «Малаги»
2019.01.10 17:37
2
Селезнев прибыл в Малагу для подписания контракта с клубом Сегунды
2019.01.06 07:14
2
Экс-форвард «Кубани» Селезнев может перейти в «Малагу»
2018.12.19 14:12
1
«Майки с фамилией Селезнев уже заготовлены». Украинский игрок близок к трансферу в «Галатасарай»
2018.12.19 07:58
2
В шорт-листе «Локомотива» находится экс-нападающий «Краснодара» Конате
2017.08.07 18:37
5
Лига Европы. «Олимпиакос» в гостях крупно обыграл «Османлыспор» и прошел в следующую стадию
2017.02.23 20:54
Лига Европы. «Шахтер» на выезде переиграл «Сельту», «Лион» разгромил АЗ
2017.02.16 23:00
Турецкий «Османлыспор» заинтересован в приобретении полузащитника «Рубина» Сонга
2016.12.14 18:24
3
Лига Европы. «Вильярреал» и «Османлыспор» пробились в плей-офф
2016.12.08 20:54
1
Суперкубок Турции. «Галатасарай» минимально победил «Акхисар Беледиеспор»
2019.08.08 06:37
Бывший форвард «Кубани» Селезнев стал игроком «Малаги»
2019.01.10 17:37
2
Селезнев прибыл в Малагу для подписания контракта с клубом Сегунды
2019.01.06 07:14
2
Экс-форвард «Кубани» Селезнев может перейти в «Малагу»
2018.12.19 14:12
1
«Майки с фамилией Селезнев уже заготовлены». Украинский игрок близок к трансферу в «Галатасарай»
2018.12.19 07:58
2
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