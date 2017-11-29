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Расписание матчей
Италия. Кубок
Кьево - Верона
Кьево - Верона: обзор матча 29 ноября 2017
Кьево
29.11.2017, среда, 20:00
Италия. Кубок, 1/16 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Верона
8'
С. Пеллисьер
34'
М. Фарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кьево - Верона
93'
Желтая карточка
М. Фоссати
36'
Желтая карточка
Т. Арто
34'
ГОЛ! 1:1!
М. Фарес
ГОЛ! 1:0!
С. Пеллисьер
Пас отдал
Ф. Депаоли
8'
Желтая карточка
Д. Гаудино
5'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
6
Марко Фоссати
ОП
5
Бруно Сукулини
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
49
Ромуло
ЦП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Кьево
98
Алессандро Конфенте
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
69
Никола Ригони
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Верона
40
Фердинандо Коппола
ВР
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
4
Симон Ланер
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
3-1-1-2
90
Секулин
3
Дайнелли
29
Каччиаторе
23
Депаоли
16
Радованович
10
Гаудино
14
Степински
31
Пеллисьер
2-1-3-2
16
Сильвестри
28
Арто
18
Супрайен
6
Фоссати
5
Сукулини
11
Бесса
49
Ромуло
7
Беардзотти
93
Фарес
Остались в запасе
Кьево
Верона
98
Алессандро Конфенте
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
69
Никола Ригони
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
29
Любомир Тупта
ЛВ
40
Фердинандо Коппола
ВР
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Симон Ланер
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
98
Алессандро Конфенте
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
69
Никола Ригони
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Остались в запасе
29
Любомир Тупта
ЛВ
40
Фердинандо Коппола
ВР
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Симон Ланер
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Кьево - Верона
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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