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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бурсаспор - Османлыспор
Бурсаспор - Османлыспор: обзор матча 16 октября 2017
Бурсаспор
16.10.2017, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 8 тур
3 : 1
Завершен
Османлыспор
30'
Б. Станку
75'
А. Бехич
23'
С. Дукара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бурсаспор - Османлыспор
90'
Желтая карточка
Т. Пинту
84'
Желтая карточка
Н. Джурукшу
ГОЛ! 2:1!
А. Бехич
75'
Желтая карточка
Тити
41'
40'
Желтая карточка
М. Чагыран
ГОЛ! 1:1!
Б. Станку
30'
23'
ГОЛ! 0:1!
С. Дукара
Пас отдал
С. Гюрлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бурсаспор
23
Харун Текин
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
24
Микел
ОП
18
Пабло Баталья
ЦП
10
Богдан Станку
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Османлыспор
99
Жидрунас Карчемарскас
ВР
61
Нуман Джурукшу
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
12
Рахим Лаваль
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
30
Амину Умар
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Бурсаспор
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
28
Джон Деларж
ЦФ
Османлыспор
25
Хакан Арикан
ВР
25
Бранислав Ниняй
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
3-1-1-2
23
Текин
16
Бехич
4
Тити
26
Ярдымджи
24
Микел
18
Баталья
14
Хоркера
10
Станку
2-3-2
99
Карчемарскас
61
Джурукшу
8
Пинту
12
Лаваль
7
Гюрлер
6
Чагыран
15
Дукара
30
Умар
Остались в запасе
Бурсаспор
Османлыспор
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
28
Джон Деларж
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
25
Хакан Арикан
ВР
25
Бранислав Ниняй
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Остались в запасе
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
28
Джон Деларж
ЦФ
Остались в запасе
25
Хакан Арикан
ВР
25
Бранислав Ниняй
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Статистика матча Бурсаспор - Османлыспор
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
26.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Бурсаспор
0 : 0
19.05.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 1
10.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эрзурумспор
2 : 0
04.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Османлыспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 1
18.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Османлыспор
2 : 3
13.05.2018
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Аланьяспор
1 : 1
05.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Османлыспор
1 : 4
29.04.2018
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 30 тур
Генчлербирлиги
0 : 3
21.04.2018
Османлыспор
Информация о матче
Стадион:
Бурса Ататюрк
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1
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2025.05.26 13:40
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2018.07.22 21:27
7
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