Введите ваш ник на сайте
Материалы

Ювентус - Аталанта

14.03.2018, Среда, 20:00 мск Турин, стадион Альянц Стадиум Трансляция: МАТЧ! Футбол 2 Италия. Серия А, 26 тур Ювентус - Аталанта
Италия. Кубок (2017/2018)
1/2 финала
ответный матч		 28 февраля, среда 19:30 Ювентус 1:0 Аталанта
Италия. Кубок (2017/2018)
1/2 финала
первый матч		 30 января, вторник 22:45 Аталанта 0:1 Ювентус
Италия. Серия А (2017/2018)
7 тур
1 октября, воскресенье 21:45 Аталанта 2:2 Ювентус
Италия. Серия А (2016/2017)
34 тур
28 апреля, пятница 21:45 Аталанта 2:2 Ювентус
15 тур
3 декабря, суббота 22:45 Ювентус 3:1 Аталанта
Италия. Кубок (2016/2017)
1/8 финала
11 января, среда 22:45 Ювентус 3:2 Аталанта
Италия. Серия А (2015/2016)
28 тур
6 марта, воскресенье 17:00 Аталанта 0:2 Ювентус
9 тур
25 октября, воскресенье 17:00 Ювентус 2:0 Аталанта
Италия. Серия А (2014/2015)
24 тур
20 февраля, пятница 22:45 Ювентус 2:1 Аталанта
5 тур
27 сентября, суббота 22:45 Аталанта 0:3 Ювентус
Италия. Серия А (2013/2014)
36 тур
5 мая, понедельник 23:00 Ювентус 1:0 Аталанта
17 тур
22 декабря, воскресенье 18:00 Аталанта 1:4 Ювентус
Италия. Серия А (2012/2013)
36 тур
8 мая, среда 22:45 Аталанта 0:1 Ювентус
17 тур
16 декабря, воскресенье 18:00 Ювентус 3:0 Аталанта
Италия. Серия А (2011/2012)
38 тур
13 мая, воскресенье 17:00 Ювентус 3:1 Аталанта
19 тур
21 января, суббота 23:45 Аталанта 0:2 Ювентус
Италия. Серия А (2009/2010)
31 тур
28 марта, воскресенье 17:00 Ювентус 2:1 Аталанта
12 тур
7 ноября, суббота 22:45 Аталанта 2:5 Ювентус
Италия. Серия А (2008/2009)
36 тур
17 мая, воскресенье 17:00 Ювентус 2:2 Аталанта
17 тур
21 декабря, воскресенье 17:00 Аталанта 1:3 Ювентус
Италия. Серия А (2007/2008)
34 тур
20 апреля, воскресенье 17:00 Аталанта 0:4 Ювентус
15 тур
9 декабря, воскресенье 17:00 Ювентус 1:0 Аталанта
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 30 5 3 86:24 +62 95
2. Наполи 38 28 7 3 77:29 +48 91
3. Рома 38 23 8 7 61:28 +33 77
4. Интер 38 20 12 6 66:30 +36 72
5. Лацио 38 21 9 8 89:49 +40 72
6. Милан 38 18 10 10 56:42 +14 64
7. Аталанта 38 16 12 10 57:39 +18 60
8. Фиорентина 38 16 9 13 54:46 +8 57
9. Торино 38 13 15 10 54:46 +8 54
10. Сампдория 38 16 6 16 56:60 -4 54
11. Сассуоло 38 11 10 17 29:59 -30 43
12. Дженоа 38 11 8 19 33:43 -10 41
13. Кьево 38 10 10 18 36:59 -23 40
14. Удинезе 38 12 4 22 48:63 -15 40
15. Болонья 38 11 6 21 40:52 -12 39
16. Кальяри 38 11 6 21 33:61 -28 39
17. СПАЛ 38 8 14 16 39:59 -20 38
18. Кротоне 38 9 8 21 40:66 -26 35
19. Верона 38 7 4 27 30:78 -48 25
20. Беневенто 38 6 3 29 33:84 -51 21
...
  • Читайте нас: 