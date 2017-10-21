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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Интер
Наполи - Интер: обзор матча 21 октября 2017
Наполи
21.10.2017, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 9 тур
0 : 0
Завершен
Интер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Интер
Желтая карточка
К. Кулибали
90'
+2
66'
Желтая карточка
Ж. Миранда
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
25
Аллан
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
6
Борха Валеро
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
23
Жоау Мариу
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
4-3-1-2
25
Рейна
13
Гулам
39
Альбиоль
3
Кулибали
4
Хюсай
25
Аллан
21
Жоржиньо
17
Гамшик
10
Инсинье
7
Кальехон
10
Мертенс
4-4-1-1
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
13
Миранда
14
Шкриньяр
5
Нагатомо
87
Кандрева
21
Гальярдини
15
Весино
6
Валеро
14
Перишич
9
Икарди
Остались в запасе
Наполи
Интер
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
14
Янн Карамо
ЛВ
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Остались в запасе
14
Янн Карамо
ЛВ
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Наполи - Интер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
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