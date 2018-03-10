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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Валенсия
Севилья - Валенсия: обзор матча 10 марта 2018
Севилья
10.03.2018, суббота, 18:15
Испания. Примера, 28 тур
0 : 2
Завершен
Валенсия
25'
Родриго
68'
Родриго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Валенсия
87'
Желтая карточка
Э. Гарай
Желтая карточка
Х. Корреа
82'
68'
ГОЛ! 0:2!
Родриго
Пас отдал
Ж. Кондогбиа
60'
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
Желтая карточка
Г. Меркадо
40'
Желтая карточка
Л. Муриэль
40'
Желтая карточка
С. Эскудеро
35'
25'
ГОЛ! 0:1!
Родриго
Пас отдал
Ж. Кондогбиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
3
Нолито
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
19
Родриго
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
19
Гидо Писсаро
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Карлос Солер
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
4-2-2-2
15
Серхио Рико
18
Эскудеро
25
Меркадо
2
Лангле
19
Лаюн
11
Банега
15
Н'Зонзи
20
Васкес
7
Сарабия
10
Муриэль
3
Нолито
4-1-2-1-2
33
Нето
24
Мурильо
3
Паулиста
24
Гарай
14
Гайя
13
Коклен
10
Парехо
19
Кондогбиа
11
Гедеш
11
Дзадза
19
Родриго
Остались в запасе
Севилья
Валенсия
13
Давид Сорья
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
19
Гидо Писсаро
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Карлос Солер
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
19
Гидо Писсаро
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Карлос Солер
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Севилья - Валенсия
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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