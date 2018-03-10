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Материалы

Севилья - Валенсия

10.03.2018, Суббота, 18:15 мск Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан Испания. Примера, 28 тур Севилья - Валенсия
Испания. Примера (2017/2018)
9 тур
21 октября, суббота 19:30 Валенсия 4:0 Севилья
Испания. Примера (2016/2017)
32 тур
16 апреля, воскресенье 17:15 Валенсия 0:0 Севилья
13 тур
26 ноября, суббота 22:45 Севилья 2:1 Валенсия
Испания. Примера (2015/2016)
32 тур
10 апреля, воскресенье 17:00 Валенсия 2:1 Севилья
13 тур
29 ноября, воскресенье 22:30 Севилья 1:0 Валенсия
Испания. Примера (2014/2015)
20 тур
25 января, воскресенье 23:00 Валенсия 3:1 Севилья
1 тур
23 августа, суббота 23:00 Севилья 1:1 Валенсия
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 1/2 финала
ответный матч		 1 мая, четверг 23:05 Валенсия 3:1 Севилья
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 1/2 финала
первый матч		 24 апреля, четверг 23:05 Севилья 2:0 Валенсия
Испания. Примера (2013/2014)
24 тур
16 февраля, воскресенье 23:59 Севилья 0:0 Валенсия
5 тур
22 сентября, воскресенье 23:00 Валенсия 3:1 Севилья
Испания. Примера (2012/2013)
38 тур
1 июня, суббота 23:00 Севилья 4:3 Валенсия
19 тур
13 января, воскресенье 01:00 Валенсия 2:0 Севилья
Испания. Примера (2011/2012)
25 тур
26 февраля, воскресенье 21:00 Валенсия 1:2 Севилья
6 тур
24 сентября, суббота 20:00 Севилья 1:0 Валенсия
Испания. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
ответный матч		 12 января, четверг 01:00 Севилья 2:1 Валенсия
Испания. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
первый матч		 6 января, пятница 01:00 Валенсия 1:0 Севилья
Испания. Примера (2010/2011)
29 тур
20 марта, воскресенье 23:00 Валенсия 0:1 Севилья
10 тур
8 ноября, понедельник 23:30 Севилья 2:0 Валенсия
Испания. Примера (2009/2010)
20 тур
31 января, воскресенье 23:00 Севилья 2:1 Валенсия
1 тур
30 августа, воскресенье 21:00 Валенсия 2:0 Севилья
Испания. Примера (2008/2009)
31 тур
19 апреля, воскресенье 21:00 Валенсия 3:1 Севилья
12 тур
22 ноября, суббота 23:55 Севилья 0:0 Валенсия
Испания. Кубок (2008/2009)
1/4 финала
ответный матч		 29 января, четверг 22:00 Севилья 2:1 Валенсия
Испания. Кубок (2008/2009)
1/4 финала
первый матч		 21 января, среда 23:00 Валенсия 3:2 Севилья
Испания. Примера (2007/2008)
28 тур
15 марта, суббота 23:55 Валенсия 1:2 Севилья
9 тур
28 октября, воскресенье 23:00 Севилья 3:0 Валенсия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 28 9 1 99:29 +70 93
2. Атлетико М 38 23 10 5 58:22 +36 79
3. Реал 38 22 10 6 94:44 +50 76
4. Валенсия 38 22 7 9 65:38 +27 73
5. Вильярреал 38 18 7 13 57:50 +7 61
6. Бетис 38 18 6 14 60:61 -1 60
7. Севилья 38 17 7 14 49:58 -9 58
8. Хетафе 38 15 10 13 42:33 +9 55
9. Эйбар 38 14 9 15 44:50 -6 51
10. Жирона 38 14 9 15 50:59 -9 51
11. Эспаньол 38 12 13 13 36:42 -6 49
12. Сельта 38 13 10 15 59:60 -1 49
13. Реал Сосьедад 38 14 7 17 66:59 +7 49
14. Алавес 38 15 2 21 40:50 -10 47
15. Леванте 38 11 13 14 44:58 -14 46
16. Атлетик Б 38 10 13 15 41:49 -8 43
17. Леганес 38 12 7 19 34:51 -17 43
18. Депортиво 38 6 11 21 38:76 -38 29
19. Лас-Пальмас 38 5 7 26 24:74 -50 22
20. Малага 38 5 5 28 24:61 -37 20
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