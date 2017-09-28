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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Локомотив - Фастав
Локомотив - Фастав: обзор матча 28 сентября 2017
Локомотив
28.09.2017, четверг, 22:05
Лига Европы, группа F, 2 тур
3 : 0
Завершен
Фастав
2'
М. Фернандеш (П)
6'
М. Фернандеш
17'
М. Фернандеш
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Фастав
Замена
Б. Ротенберг
️️️️
В. Игнатьев
88'
79'
Замена
Ж. Богель
️️️️
Д. Диоп
Замена
А. Коломейцев
️️️️
А. Миранчук
78'
65'
Замена
М. Копечны
️️️️
Р. Матейов
63'
Желтая карточка
П. Ирачек
58'
Желтая карточка
В. Вукадинович
Замена
А. Миранчук
️️️️
Д. Фарфан
46'
46'
Замена
М. Механович
️️️️
Л. Железник
ГОЛ! 3:0!
М. Фернандеш
Пас отдал
А. Миранчук
17'
ГОЛ! 2:0!
М. Фернандеш
Пас отдал
Эдер
6'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Фернандеш
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
27
Игорь Денисов
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Джефферсон Фарфан
ПВ
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Фастав
17
Станислав Достал
ВР
95
Даниэль Хользер
ЛЗ
27
Ондржей Бако
ЦЗ
5
Зоран Гайич
ЦЗ
16
Роберт Матейов
ПЗ
77
Вукадин Вукадинович
ЛВ
12
Ибрахим Траоре
ОП
8
Петр Ирачек
ЦП
45
Убонг Экпай
ПВ
77
Лукаш Железник
ЦФ
77
Даме Диоп
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
Фастав
1
Зденек Зламаль
ВР
13
Томаш Яничек
ЦЗ
22
Лукаш Бартошак
ЦЗ
21
Йозеф Гнаничек
ЦЗ
23
Милош Копечны
ПЗ
95
Мирзад Механович
ЦП
10
Жан-Давид Богель
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Гилерме
84
Лысов
39
Пейчинович
4
Кверквелия
20
Игнатьев
27
Денисов
23
Тарасов
99
Фернандеш
59
Миранчук
8
Фарфан
24
Эдер
4-1-1-2-2
17
Достал
16
Матейов
27
Бако
5
Гайич
95
Хользер
12
Траоре
8
Ирачек
45
Экпай
77
Вукадинович
77
Диоп
77
Железник
20
Игнатьев
28
Ротенберг
28
Ротенберг
20
Игнатьев
59
Миранчук
18
Коломейцев
18
Коломейцев
59
Миранчук
8
Фарфан
21
Миранчук
21
Миранчук
8
Фарфан
77
Железник
95
Механович
95
Механович
77
Железник
16
Матейов
23
Копечны
23
Копечны
16
Матейов
77
Диоп
10
Богель
10
Богель
77
Диоп
Остались в запасе
Локомотив
Фастав
30
Никита Медведев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
Главный тренер
Юрий Семин
13
Томаш Яничек
ЦЗ
1
Зденек Зламаль
ВР
22
Лукаш Бартошак
ЦЗ
21
Йозеф Гнаничек
ЦЗ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
Остались в запасе
13
Томаш Яничек
ЦЗ
1
Зденек Зламаль
ВР
22
Лукаш Бартошак
ЦЗ
21
Йозеф Гнаничек
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Локомотив - Фастав
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
- : -
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Фастав
0 : 1
09.10.2026
Славия
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Ли Эванс
(Лленлличид)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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