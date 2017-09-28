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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Милан - Риека
Милан - Риека: обзор матча 28 сентября 2017
Милан
28.09.2017, четверг, 22:05
Лига Европы, группа D, 2 тур
3 : 2
Завершен
Риека
14'
А. Силва
53'
М. Мусаккио
90+4'
П. Кутроне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Риека
ГОЛ! 3:0!
П. Кутроне
Пас отдал
Ф. Борини
90'
+4
ГОЛ! 2:0!
М. Мусаккио
Пас отдал
Л. Бонуччи
53'
43'
Желтая карточка
Ф. Брадарич
ГОЛ! 1:0!
А. Силва
14'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Риека
35
Леонард Жута
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
Главный тренер
Желько Сопич
Милан
30
Марко Сторари
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
4
Хосе Маури
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Риека
92
Матич Чрнич
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
4-1-2-3
1
Доннарумма
37
Мусаккио
26
Романьоли
20
Абате
19
Бонуччи
5
Локателли
20
Чалханоглу
19
Кессье
16
Борини
10
Кутроне
19
Силва
3-2
35
Жута
13
Жупарич
23
Вешович
24
Павичич
26
Брадарич
Остались в запасе
Милан
Риека
30
Марко Сторари
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
4
Хосе Маури
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
92
Матич Чрнич
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
4
Хосе Маури
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
92
Матич Чрнич
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Милан - Риека
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
- : -
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Рудеш
1 : 2
16.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
Славен Белупо
4 : 1
11.10.2026
Риека
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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