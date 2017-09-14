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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вардар - Зенит
Вардар - Зенит: обзор матча 14 сентября 2017
Вардар
14.09.2017, четверг, 22:05
Лига Европы, группа L, 1 тур
0 : 5
Завершен
Зенит
6'
А. Кокорин
21'
А. Кокорин
39'
А. Дзюба
66'
Б. Иванович
89'
Э. Ригони
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вардар - Зенит
89'
ГОЛ! 0:5!
Э. Ригони
Пас отдал
К. Нобоа
Травма
Итало
82'
81'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
М. Мевля
78'
Замена
Д. Терентьев
️️️️
Б. Иванович
Замена
Итало
️️️️
Д. Блажевски
70'
66'
ГОЛ! 0:4!
Б. Иванович
Замена
В. Муслиу
️️️️
Н. Глигоров
64'
64'
Замена
Э. Ригони
️️️️
А. Кокорин
Желтая карточка
Д. Джигаури
56'
Замена
Д. Глишич
️️️️
В. Брдаровски
44'
Желтая карточка
Х. Фелипе
43'
Травма
В. Брдаровски
40'
39'
ГОЛ! 0:3!
А. Дзюба
Пас отдал
А. Кокорин
21'
ГОЛ! 0:2!
А. Кокорин
Пас отдал
Д. Полоз
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Кокорин
Пас отдал
К. Нобоа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вардар
90
Филип Гачевски
ВР
77
Владица Брдаровски
ЛЗ
6
Бобан Грнчаров
ЦЗ
14
Дарко Велкоски
ЦЗ
19
Оганес Амбарцумян
ПЗ
9
Деян Блажевски
ЛП
16
Никола Глигоров
ОП
70
Хуан Фелипе
ЦП
8
Бобан Николов
ЦП
70
Джамбул Джигаури
ПП
11
Тигран Барсегян
ЦФ
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Вардар
12
Игор Алексовски
ВР
23
Бесир Демири
ЦЗ
26
Визар Муслиу
ЦЗ
32
Дарко Глишич
ЦП
8
Ваня Маркович
ЦП
15
Итало
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
21
Александр Ерохин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
4-1-4-1
90
Гачевски
77
Брдаровски
6
Грнчаров
14
Велкоски
19
Амбарцумян
16
Глигоров
9
Блажевски
70
Фелипе
8
Николов
70
Джигаури
11
Барсегян
4-3-1-2
99
Лунев
2
Маммана
20
Иванович
32
Мевля
4
Кришито
5
Краневиттер
14
Кузяев
16
Нобоа
7
Полоз
9
Кокорин
22
Дзюба
16
Глигоров
26
Муслиу
26
Муслиу
16
Глигоров
77
Брдаровски
32
Глишич
32
Глишич
77
Брдаровски
9
Блажевски
15
Итало
15
Итало
9
Блажевски
32
Мевля
18
Жирков
18
Жирков
32
Мевля
20
Иванович
43
Терентьев
43
Терентьев
20
Иванович
9
Кокорин
24
Ригони
24
Ригони
9
Кокорин
Остались в запасе
Вардар
Зенит
12
Игор Алексовски
ВР
23
Бесир Демири
ЦЗ
8
Ваня Маркович
ЦП
41
Михаил Кержаков
ВР
8
Игорь Смольников
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
12
Игор Алексовски
ВР
23
Бесир Демири
ЦЗ
8
Ваня Маркович
ЦП
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
8
Игорь Смольников
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Вардар - Зенит
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Вардар
Лига конференций, 2 раунд
Рига
5 : 2
28.07.2026
Вардар
Лига конференций, 2 раунд
Вардар
2 : 3
22.07.2026
Рига
Лига чемпионов, 1 раунд
КуПС
2 : 3
14.07.2026
Вардар
Лига чемпионов, 1 раунд
Вардар
0 : 2
07.07.2026
КуПС
Лига конференций, 2 раунд
Лозанна-Спорт
5 : 0
31.07.2025
Вардар
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Якоб Кехлет
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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