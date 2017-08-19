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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Йени Малатьяспор
Сивасспор - Йени Малатьяспор: обзор матча 19 августа 2017
Сивасспор
19.08.2017, суббота, 21:45
Турция. Суперлига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Йени Малатьяспор
41'
А. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Йени Малатьяспор
ГОЛ! 1:0!
А. Коне
41'
Желтая карточка
А. Коне
35'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
1
Серхио Рочет
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЦЗ
25
Ридван Шимшек
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
2
Аруна Коне
ЦФ
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Йени Малатьяспор
2
Ялчин Айхан
ЦЗ
26
Али Сиссоко
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
22
Иссиар Диа
ЦФ
10
Насер Баразит
ЦФ
29
Халид Бутаиб
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Сивасспор
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Йени Малатьяспор
35
Айтач Кара
ЦП
3-2
1
Рочет
12
Эчиеджиле
25
Шимшек
0
Дьяков
90
Сирьяк
2
Коне
2-1-3
2
Айхан
26
Сиссоко
14
Окечукву
29
Бутаиб
10
Баразит
22
Диа
Остались в запасе
Сивасспор
Йени Малатьяспор
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
35
Айтач Кара
ЦП
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Остались в запасе
35
Айтач Кара
ЦП
Главный тренер
Сервет Четин
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Сивасспор - Йени Малатьяспор
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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Йени Малатьяспор
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13 августа
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