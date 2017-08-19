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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Остенде
Эйпен - Остенде: обзор матча 19 августа 2017
Эйпен
19.08.2017, суббота, 21:00
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Остенде
22'
М. Лей
59'
Э. Оканси
37'
М. Йонкхир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйпен - Остенде
87'
Желтая карточка
Ж. Томашевич
ГОЛ! 2:1!
Э. Оканси
59'
44'
Желтая карточка
М. Йонкхир
37'
ГОЛ! 1:1!
М. Йонкхир
Пас отдал
З. Гано
ГОЛ! 1:0!
М. Лей
22'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
5
Диаванду Дианье
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
28
Эрик Оканси
ЦФ
9
Мбай Лей
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остенде
1
Силвио Прото
ВР
16
Антонио Милич
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
26
Кевин Вандендрище
ЦП
55
Фернандо Канесин
ЦП
20
Михель Йонкхир
ЦП
7
Себастьен Сиани
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Эйпен
22
Сиб Блондель
ЦЗ
25
Джордж Ямабо
ЦП
99
Николя Вердье
ЦФ
Остенде
28
Вилльям Дютуа
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
29
Матиас Боссар
ЦЗ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
17
Джозеф Акпала
ЦФ
2-2
1
ван Кромбрадж
5
Дианье
4
Лотье
9
Лей
28
Оканси
2-4-1
1
Прото
16
Милич
5
Томашевич
55
Канесин
20
Йонкхир
7
Сиани
26
Вандендрище
9
Гано
Остались в запасе
Эйпен
Остенде
22
Сиб Блондель
ЦЗ
25
Джордж Ямабо
ЦП
99
Николя Вердье
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
28
Вилльям Дютуа
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
29
Матиас Боссар
ЦЗ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
17
Джозеф Акпала
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Остались в запасе
22
Сиб Блондель
ЦЗ
25
Джордж Ямабо
ЦП
99
Николя Вердье
ЦФ
Остались в запасе
28
Вилльям Дютуа
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
29
Матиас Боссар
ЦЗ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
17
Джозеф Акпала
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Эйпен - Остенде
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Информация о матче
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