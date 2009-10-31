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Динамо - Амкар-Пермь
Динамо - Амкар-Пермь: обзор матча 31 октября 2009
Динамо
31.10.2009, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Амкар-Пермь
+2
Замена
Ж. Карлос
️️️️
М. Кушев
Желтая карточка
А. Ропотан
Замена
П. Сикимич
️️️️
С. Волков
Желтая карточка
А. Кержаков
Замена
М. Афанасьев
️️️️
Н. Жиляев
Желтая карточка
К. Комбаров
Желтая карточка
И. Черенчиков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
25
Дмитрий Хохлов
(К)
ЦП
22
Луис Агийяр
АП
26
Люк Уилкшир
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Амкар-Пермь
1
Игорь Усминский
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
18
Никола Дринчич
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
9
Николай Жиляев
ПП
29
Мартин Кушев
(К)
ЦФ
1
Сергей Волков
ЦФ
Главный тренер
Димитар Димитров
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
2
Михаил Макагонов
ПЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
20
Жеан Карлос
АП
77
Михаил Афанасьев
ПП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
4-3-1-2
30
Габулов
13
Гранат
6
Фернандес
8
Колодин
9
Комбаров
19
Ропотан
25
Хохлов
26
Уилкшир
22
Агийяр
9
Кокорин
11
Кержаков
4-4-2
1
Усминский
14
Сираков
79
Черенчиков
21
Белоруков
13
Гаал
9
Жиляев
18
Дринчич
13
Новакович
28
Гришин
1
Волков
29
Кушев
29
Кушев
20
Жеан Карлос
20
Жеан Карлос
29
Кушев
9
Жиляев
77
Афанасьев
77
Афанасьев
9
Жиляев
1
Волков
81
Сикимич
81
Сикимич
1
Волков
Остались в запасе
Динамо
Амкар-Пермь
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
42
Сергей Нарубин
ВР
2
Михаил Макагонов
ПЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
Главный тренер
Димитар Димитров
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
2
Михаил Макагонов
ПЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Главный тренер
Димитар Димитров
Статистика матча Динамо - Амкар-Пермь
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
В. Семенов (Гатчина)
Н. Голубев (Санкт-Петербург)
Резервный судья:
В. Мешков (Дмитров)
Делегат:
С. Анохин (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:15 (прямая)
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