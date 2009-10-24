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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Сатурн
Локомотив - Сатурн: обзор матча 24 октября 2009
Локомотив
24.10.2009, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Сатурн
47'
Т. Дуймович
89'
Д. Сычев
33'
А. Каряка (П)
50'
В. Кузьмичев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Сатурн
+4
Замена
Л. Ковель
️️️️
А. Иванов
ГОЛ! 2:2!
Д. Сычев
Замена
Е. Левченко
️️️️
Р. Воробьев
Замена
Б. Джиби Фалл
️️️️
О. Кузьмин
Замена
А. Минченков
️️️️
Шарлес
Желтая карточка
Д. Торбинский
Желтая карточка
А. Кински
ГОЛ! 1:2!
В. Кузьмичев
ГОЛ! 1:1!
Т. Дуймович
Пас отдал
Д. Глушаков
Желтая карточка
Зелао
Желтая карточка
Д. Грачев
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Каряка
Желтая карточка
М. Асатиани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
70
Шарлес
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
9
Алан Гатагов
ПП
0
Дмитрий Сычев
(К)
ЦФ
Сатурн
31
Антонин Кински
(К)
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
26
Зелао
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
28
Владимир Кузьмичев
ЛП
5
Петр Немов
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
5
Андрей Каряка
АП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Марко Топич
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
Сатурн
32
Артем Ребров
ВР
2
Дмитрий Парфенов
ЦЗ
11
Леонид Ковель
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
0
Евгений Левченко
ЦП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
4-5-1
1
Гилерме
55
Янбаев
25
Баша
30
Асатиани
23
Кузьмин
6
Торбинский
70
Шарлес
88
Глушаков
19
Дуймович
9
Гатагов
0
Сычев
4-1-3-1-1
31
Кински
4
Ангбва
36
Грачев
26
Зелао
55
Нахушев
5
Немов
88
Иванов
84
Воробьев
28
Кузьмичев
5
Каряка
8
Топич
23
Кузьмин
24
Фалл
24
Фалл
23
Кузьмин
70
Шарлес
10
Минченков
10
Минченков
70
Шарлес
88
Иванов
11
Ковель
11
Ковель
88
Иванов
84
Воробьев
0
Левченко
0
Левченко
84
Воробьев
Остались в запасе
Локомотив
Сатурн
1
Марек Чех
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
2
Дмитрий Парфенов
ЦЗ
32
Артем Ребров
ВР
91
Махач Гаджиев
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Остались в запасе
1
Марек Чех
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
Остались в запасе
2
Дмитрий Парфенов
ЦЗ
32
Артем Ребров
ВР
91
Махач Гаджиев
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Статистика матча Локомотив - Сатурн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Петтай
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
М. Еровенко (Краснодар)
С. Барабаш (Ставрополь)
Резервный судья:
В. Рогулев (Москва)
Делегат:
Г. Куличенков (Тула)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая); "Спорт" 18:55 (прямая)
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